La Juvenilia di Pollenza fa bottino di medaglie

Un doppio weekend all’insegna delle medaglie per la polisportiva Juvenilia di Pollenza. Le sfide sono iniziate domenica 26 marzo a San Benedetto del Tronto, dove si sono svolti i campionati regionali di pattinaggio corsa su strada, per concludersi a Pollenza sul circuito di casa con il regionale su pista, la razzia di medaglie conquistata dalla ciurma della Juvenilia. Fin dalle prime gare del mattino, con le categorie Giovanissimi ed Esordienti, i ragazzi hanno dimostrato, oltre alla voglia di divertirsi, la grandissima preparazione atletica che li ha fatti trionfare supportati dal loro allenatore Danny Sargoni, anche lui partecipante alle gare. Ecco i migliori risultati ottenuti dai giovani pattinatori: tutti hanno dato il loro meglio facendo volare la società al secondo posto della classica squadre in entrambi i campionati. Per il campionato regionale su strada di San Benedetto del Tronto: Danny Sargoni ed Edoardo Marinelli si aggiudicano il primo e il terzo posto nel giro sprint per la categoria senior e il primo posto nella team sprint; Sofia Fermanelli secondo posto nel giro sprint categoria allievi e con il supporto di Sara Sdrubolini e Sara Petrucci il secondo posto nella team sprint; Davide Sdrubolini secondo posto nella 200 metri a punti categoria ragazzi 12; Chiara Illuminati categoria Esordienti secondo posto nella 50 metri in corsia, prima nella 200 metri sprint, prima nella 1000 metri in linea; Leonardo Baccifava categoria esordienti primo nella 50 metri in corsia e nella 200 metri sprint e secondo nella 1000 metri in linea; Elisa Ferretti categoria giovanissimi seconda nella 50 metri sprint. Per il campionato regionale su pista di Pollenza: Valentina Buccolini primo posto e Danny Sargoni secondo nel giro atleti contrapposti per le categoria senior femmine e maschi; Sofia Fermanelli prima nel giro atleti contrapposti categoria allievi; Sofia Fermanelli, Sara Sdrubolini e Alessia Frisoli secondo posto sull’americana categoria allievi F; Emma Virgili terza e Davide Sdrubolini terzo nel giro atleti contrapposti categoria Ragazzi 12 FM, e terzo posto per Sdubolini nella 2000 metri a punti; Illuminati Chiara primo posto destrezza, seconda due giri sprint; Leonardo Baccifava primo posto Destrezza, primo due giri sprint, terzo 8 giri in linea; Edoardo Cardini secondo destrezza per la categoria esordienti FM; Teodora Paesani terza destrezza, prima due giri sprint, prima 5 giri in linea; Ferretti Emma seconda 5 giri in linea. Sono state lunghe giornate all’insegna dello sport e dell’amicizia, durante le quali non sono mancati momenti allegri e divertenti condivisi dagli atleti che formano una squadra compatta affiatata e rispettosa sia in pista che fuori. "Ogni atleta – commenta la società – ha dimostrato che il duro lavoro premia. Ora attendiamo i campionati italiani per poter tifare questi giovani che si meritano supporto, augurando loro di continuare a praticare questo sport".