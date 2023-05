La Love Etipet su tutti, taglia per prima il traguardo

La Love Etipet, trascinata dalle ottime prestazioni del portiere Simone Guardati e dai gol del bomber Ruslan Danchivsky, si laurea campione provinciale del campionato Uisp di calcio a 5. Il verdetto è maturato dopo un triangolare combattuto ed equilibrato in cui i vincitori hanno tagliato il traguardo in virtù del miglior posizionamento in regular season. Hanno venduto cara la pelle i rivali del Collebronx, sconfitti 4-3 e fermati a un passo dal pareggio. I rossocerchiati di Collevario si sono rifatti nel secondo match contro il Borussia Cappuccini, vincendo 1-0, che ha sfoderato una bella prova contro i già campioni della Love Etipet, grazie ad una performance superlativa dell’mvp dei playoff Sebastiano Minnucci che con 2 gol e 2 assist ha aiutato i compagni a imporsi 7-3, aggiudicandosi così, il pass per la fase regionale che vedrà le due compagini affrontare le due migliori squadre del Fermano. La finale ci sarà il 9 giugno a Macerata nella palestra dei Salesiani. L’innovativa Coppa Wild Card, competizione a cui hanno preso parte i team rimasti fuori dai playoff, ha regalato emozioni non da meno. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la rappresentativa peruviana, guidata dal fantasista Jesus Eduardo Munives Martinez, vincitore del premio di miglior assistman della regular season. Menzione d’onore per il Jaguars Futsal Club Macerata che ha onorato la competizione fino al termine.