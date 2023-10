La Lube avanti con la linea verde. È Lagumdzija il colpo dell’estate

Un anno fa di questi tempi tutti parlavano di una Lube rivoluzionata e profondamente ringiovanita. Dopo un campionato altalenante, i playoff hanno confermato la bontà (anche nell’immediato) del nuovo ciclo intrapreso e così sul mercato la società ha giustamente operato poco, intervenendo con un solo acquisto nel sestetto titolare. Dei cinque innesti quello più importante ed atteso è Adis Lagumdzija, il nuovo opposto. Era da anni nel mirino del dg Cormio ed è stato preso dopo essere stato il miglior cannoniere di tutto il campionato. Con lui la Lube torna ad avere un bomber di stazza (con 211 centimetri è il più alto della rosa) che mancava dai tempi del formidabile Sokolov. Il bosniaco naturalizzato turco classe 1999 avrà il compito di buttare giù i palloni "sporchi" in un attacco che comunque dovrebbe rimanere equilibrato, vista la qualità degli schiacciatori e quella di De Cecco nel servire i centrali.

La cosa curiosa e a molti sfuggita è che la Cucine Lube Civitanova 2023-2024 è persino più giovane di quella di dodici mesi fa! Tutti i volti nuovi hanno infatti meno di 25 anni: anche Motzo e Thelle sono del 1999, Larizza del 1998 e Bisotto addirittura del 2002. Gli altri quattro acquisti nella pre-season hanno fatto tutti intravedere cose incoraggianti. Jakob Thelle, ex college NCAA così come Nikolov, sarà il vice De Cecco ed ha dalla sua l’altezza e l’essere mancino. Il centrale Jacopo Larizza ha confermato i progressi già visti a Taranto. Matheus Motzo (opposto nato in Brasile ma atleta sardo) ha impressionato per doti di salto, staccando addirittura fino a 3,62 metri e comunque in A2 sono anni che segna a raffica. Dalla A2 si affaccia anche Francesco Bisotto (in prestito da Cuneo) e il libero è piaciuto, specie in ricezione.

Tornando all’età media, questa è la Lube più giovane dell’ultima decade e al 99% del nuovo millennio: siamo a 26,21 anni. Per il calcolo abbiamo preso in esame l’anno di nascita, anche se per qualche giocatore non è ancora il momento del compleanno, ad esempio Nikolov che resta il più baby di tutti e che diventerà ventenne il 30 di novembre. Per fare un confronto la Lube della sbandieratissima linea verde nella passata stagione ha avuto un’età media di 27 anni… Negli sport di squadra si sostiene da tempo che con i giovani ci si diverte, ci si entusiasma, ma non si alzano trofei. Forse però nella pallavolo questa tesi non funziona. Non solo per l’esempio appunto della Lube, capace di giungere in finale Scudetto. Sapete infatti chi vantava la rosa più baby nella scorsa SuperLega? Proprio i nuovi campioni dell’Itas Trentino con appena 24,7 anni di età media.