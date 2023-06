La Lube e il mercato secondo coach Blengini "Thelle e Motzo hanno grandi qualità"

di Andrea Scoppa

Il coach della Lube vice campione d’Italia Gianlorenzo Blengini commenta le prime mosse del mercato 2023.

Thelle, un altro giovane che viene dal college sperando di ripetere il colpaccio Nikolov?

"Forse una operazione più simile, come precedente, a Garcia. La Norvegia non è paese noto per la pallavolo, ma Thelle ha davvero grandi prospettive come alzatore, ha vinto il premio come giocatore dell’anno. Nei college si giocano molte pipe, variazioni di gioco, la velocità è già alta come qui. Lui, inoltre, ha spiccate doti pure d’attacco e batte bene al salto".

È mancino e alto, vantaggi importanti nel ruolo?

"Sì, infatti dà sviluppi interessanti, per me ha un ottimo avvenire".

Questa invece è stata la settimana di Motzo.

"L’ho voluto fortemente. Lo conosco da tanto tempo, già nel 2016 l’ho voluto inserire assieme a Recine nel Club Italia anche se non era altissimo e spesso quello è parametro chiave. Ha grandi qualità e capacità di salto davvero straordinarie".

Un acquisto anche nel solco della duttilità tattica?

"Sì, nel reparto degli schiacciatori abbiamo ricchezza e equilibrio. Zaytsev ovviamente è il più affidabile in ricezione, se uno vuole un assetto invece più pericoloso in attacco e in battuta, può scegliere altri. Sarà importante adattarsi alla partita o al periodo".

Zaytsev posto4 la prossima stagione…

"Ha dimostrato tutto l’anno una disponibilità illimitata alla squadra, anche in situazioni improvvisate. Per correttezza l’ho voluto incontrare a fine campionato, abbiamo parlato e lui ha accettato la proposta con entusiasmo".

Diamo un’occhiata alle rivali. Quasi tutte hanno cambiato guida tecnica mentre a livello di organico c’è chi ha fatto più modifiche e chi meno finora.

"Al momento gli equilibri sono pressoché gli stessi. Perugia potrebbe riprendere con Herrera opposto titolare, Piacenza non ha toccato nulla ed erano considerate le favorite, per me lo rimangono, specie gli umbri. Modena, Milano e Monza hanno cambiato di più e avranno bisogno di più tempo forse, i brianzoli avranno finalmente un grande alzatore come Cachopa. Resterà una Superlega bella e di equilibrio".

L’acquisto dei rivali che ritiene migliore?

"Sono curioso di vedere Milano con Kaziyski. Ha rischiato di prendere la finale scudetto e con un giocatore come lui può diventare ancora più forte e insidiosa. Interessante anche Modena se Sapozhkov ripeterà la stagione fatta a Verona".