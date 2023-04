La Lube è pronta a murare Milano e i suoi 5mila tifosi

Obiettivo Lu-bis! Civitanova e Milano tornano in campo, meno di 72 ore dopo gara1 vinta dai campioni d’Italia la serie di semifinale riserva subito il secondo atto dell’inedito duello. Si cambia scenario, alle 18 con diretta tv in chiaro su Rai Sport, teatro dell’incontro sarà l’Allianz Cloud e sono attesi 5mila spettatori al PalaLido. Una cornice di pubblico importante che spera di godersi un’altra prestazione vincente del team di Piazza, come già avvenuto nelle due partite interne dei quarti con Perugia. Il successo 3-0 di giovedì pone la Lube più serena, mentre i meneghini sanno che una ulteriore sconfitta li porterebbe ad un passo dall’eliminazione, tanto più che gara3 si giocherà mercoledì nella tana del lupo. I tifosi biancorossi sognano il bis, ma giustamente Blengini e i giocatori hanno evidenziato come non sia stato fatto ancora niente e che Milano sarà ben diversa e migliore rispetto a quella inconsistente dell’Eurosuole Forum. Il tecnico ha anche ricordato che l’Allianz aveva perso gara1 con Perugia… (terza volta nella storia che l’ottava classificata fa fuori i numero uno e mai la corsa è proseguita in finale). Ci aspettiamo in effetti che l’Allianz mostri le sue caratteristiche di difesa e ricezione in primis, ma anche la capacità di ri-giocare più volte sul muro, una cosa che spesso innervosisce gli avversari. A livello individuale attenzione a Ishikawa che ha deluso giovedì e a Mergarejo che in casa ha spesso sfoderato prove brillanti. Blengini non muterà formazione e assetto, del resto l’impiego di Zaytsev in ricezione ha fatto svoltare la serie con Verona e favorito ben 4 vittorie di fila perdendo solo un set. Il modo migliore per liberare Nikolov, così che il 19enne possa scatenarsi con le specialità della casa, battuta e attacco. A proposito di attacco, in gara1 la Lube ha chiuso con un fantasmagorico 65%, difficile possa fare altrettanto, semmai il servizio oggi potrebbe fare la differenza per il blitz. Le probabili formazioni.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Patry; schiacciatori Ishikawa e Mergarejo; centrali Loser e Piano; libero Pesaresi. A disposizione Ebadipour, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Colombo, Fusaro. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa