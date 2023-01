"La Lube ha avviato un progetto e ringiovanito l’organico I risultati verranno nel futuro"

In prossimità della sfida all’Itas ha parlato il veterano dei veterani, l’alzatore Daniele Sottile (bella curiosità, la figlia è ormai una "curvaiola", di rosso sempre in mezzo ai tifosi di Lube Nel Cuore). Così il 43enne vice De Cecco: "Sabato ci attende una sfida durissima con Trento e finora il nostro andamento non è stato lineare, ma va detto che in stagione abbiamo trovato anche degli alti importanti con un filotto di 8 vittorie tra coppa e campionato. Quello attuale è un periodo di bassi, magari preventivabile visto che la nostra è una società importante con qualche pressione in più e quando ci sono molti interpreti giovanissimi la continuità è un obiettivo da raggiungere nel lungo periodo. Il club ha avviato un rinnovamento chiedendo ai giocatori più esperti di favorire la crescita del gruppo, l’importante è continuare a lavorare tutti insieme al fianco dello staff e avere le idee chiare. Conosciamo bene le nostre debolezze e i punti di forza, siamo tutti professionisti e remiamo dalla stessa parte. Vogliamo migliorarci e cercare di restare nelle partite anche nelle difficoltà, a iniziare dalla prossima sfida. I tifosi sbuffano? Non sono un atleta di primo pelo e credo sia normale un po’ di disappunto, siamo noi i primi a essere scontenti quando si perde. Bisogna anche metabolizzare che negli ultimi anni la Lube aveva allestito team per vincere subito, questo è un progetto per avere risultati migliori negli anni futuri".