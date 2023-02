"La Lube ha tanto talento in attacco, anche se la ricezione è peggiorata"

di Andrea Scoppa

I campioni d’Italia della Lube stanno per ritrovare l’Eurosuole Forum per disputare domenica, ore 18, una settima giornata di ritorno di SuperLega diventata importantissima contro la Top Volley Cisterna. Anzitutto perché ci sono in palio utili punti playoff tra Civitanova quarta in classifica e Cisterna ottava 4 lunghezze sotto (assieme a Milano, ma è nona perché ha una vittoria in meno dei meneghini), poi perché dopo 4 sconfitte consecutive i biancorossi non possono più fallire e un eventuale ko rappresenterebbe un record negativo della sfavillante storia del club. Infine non è certamente argomento secondario la possibilità di "vendicare" il pesante 3-0 dell’andata. Abbiamo sentito il coach dei laziali, quel Fabio Soli guida di un team reduce da due sconfitte di fila (1-3 con Modena e in precedenza stesso risultato a sorpresa a Siena) ma che sta stupendo gli addetti ai lavori, protagonista di un campionato al di sopra delle attese.

Coach Soli, venite a Civitanova contro una Lube che non può sbagliare ancora, ma anche le vostre motivazioni non saranno da meno. Cosa è andato storto nelle ultime due uscite?

"Sappiamo che ci attende una trasferta complicata, noi nelle ultime uscite abbiamo peccato in intensità e invece un team come il mio, che si basa sul collettivo, deve essere più continuo".

Collettivo ma avete in Dirlic il capocannoniere del campionato.

"Al secondo anno qui e sempre con Baranowicz come alzatore, ha migliorato l’intesa e per noi è diventato un riferimento, ma ripeto abbiamo bisogno di tutti".

Lei non ha mai vinto all’Eurosuole Forum.

"Certo che avere lo scalpo di una squadra così forte non è facile né accade spesso, però abbiamo già il ricordo dell’andata""

Ecco, cosa accadde quel 13 novembre?

"Noi abbiamo servito sicuramente bene e limitato le loro bocche da fuoco, ma è stata forse la peggior prova stagionale della Lube".

Peraltro da allora fece 5 successi di fila.

"Allora vi auguro che io sia talismano. Vinciamo a Civitanova e poi la Lube riprende i festeggiamenti in serie".

Cosa teme del team di Blengini e ritiene la ricezione l’attuale punto debole?

"La ricezione è peggiorata rispetto agli ultimi anni, tuttavia anche quando riceve male Civitanova ha così tanto talento che può sempre trovare l’attacco giusto. Di certo per noi è più abituale stare in partita quando l’attacco fa fatica. Dovremo essere bravi ad innervosire i biancorossi su questo aspetto".

Il raggiungimento dei playoff lo considererebbe il maggior traguardo personale?

"Visto il livello dei competitor sarebbe tra i risultati più importanti. Finora abbiamo fatto un campionato strepitoso, in estate ci avrebbero preso in giro se avessimo detto che saremmo stati in lotta per la post season. Ora serve l’accelerata finale per realizzare questo sogno".

E poi il balzo sulla panchina di una big, magari Trento, come riportano le voci di mercato?

"Chi non lo vorrebbe? Tutti gli allenatori vorrebbero aggiungere stress andando in club sempre più importanti... le voci fanno piacere ma pensiamo al presente e non sprechiamo energie".