La Lube il 25 febbraio sarà a Siena, ma i club già pensano al mercato

Era attesa a metà settimana e puntuale ieri la notizia è uscita: la Lega Pallavolo Serie A ha reso noto che la partita tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova si recupererà il 25 febbraio. Dunque nel sabato della Final Four di Coppa Italia, proprio come si immaginava e come sperava la Lube. Tuttavia l’orario non è quello che preferiva Cormio poiché si giocherà alle 20, mentre il direttore generale si augurava intorno alle 15 per i noti problemi di "temperatura" del PalaEstra. Pertanto il calendario dei campioni d’Italia cambia ancora (anche nel girone d’andata la gara con Siena era stata rimandata per i contagi da Covid-19 tra i toscani), domenica si giocherà in casa contro Piacenza, il sabato dopo si andrà a Siena, quello seguente ancora all’Eurosuole Forum contro Milano e infine domenica 12 marzo si chiuderà la regular season a Perugia.

Intanto oggi a mezzogiorno, nella sala stampa del palazzetto, la Lube terrà una conferenza stampa anticipata con un comunicato nel quale si parla di "giornata significativa" e "annuncio importante". Le bocche sono cucitissime tra gli addetti ai lavori, non trapela niente. A noi comunque giorni fa risultavano ben avviate le trattative per giungere al rinnovo del contratto con Luciano De Cecco, in scadenza a giugno e quindi prioritario per il club. Oltre a quello del formidabile regista sarebbe in scadenza ed altrettanto prioritario anche il vincolo con Yant, il principale terminale offensivo. Di certo la Lube, dopo aver iniziato un progetto a medio-lungo termine (scelta comprensibile dopo aver vinto tutto con un team "anziano" e forse logica considerando che Perugia stavolta pare imbattibile), vuol dare risposte forti alla concorrenza in vista del prossimo anno. Del resto è in prossimità della Final Four che storicamente iniziano le prime operazioni di mercato, spesso le più importanti. A tal proposito il dg di Piacenza, l’ex schiacciatore Zlatanov, ha affermato che Leal rimarrà sicuramente in Emilia. Insomma la Gas Sales Bluenergy rivale di Civitanova domenica continuerà a puntare sul potente schiacciatore ex biancorosso ambito da molti e, sempre secondo Zlatanov, anche l’altro ex Lucarelli vorrebbe rimanere là.

Movimenti invece a Modena e Trento, le due formazioni che precedono i campioni d’Italia in classifica. Gli emiliani hanno preso da tempo Federici, addirittura è stato Rossini ad anticipare l’arrivo del nuovo e giovane collega. Il libero potrebbe ritrovare un vecchio compagno ai tempi di Monza, perché Modena sarebbe interessata a Dzavoronok, a Trento chiuso dal trio stellare Kaziyski, Lavia e Michieletto. Sempre sul fronte delle uscite in casa trentina ecco l’indiscrezione di un sito polacco che ha parlato del centrale Lisinac promesso sposo al Varsavia. Staremo a vedere, anche perché le scelte dell’Itas saranno legate al nuovo allenatore che prenderà il posto di Angelo Lorenzetti. Il fanese anche a noi, nel dopo gara con la Lube un mese fa, ha confermato che lascerà dopo sette anni.

Andrea Scoppa