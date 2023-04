La Lube non c’è, una notte da dimenticare Adesso Milano ha il match ball per la finale

CUCINE LUBE

ALLIANZ MILANO

3

CUCINE LUBE : Zaytsev 7, Chinenyeze 7, Nikolov 11, De Cecco 1, Anzani 2, Yant 6, Balaso (L), D’Amico, Bottolo, Garcia 6, Sottile, Diamantini 1, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 10, Loser 13, Patry 14, Piano 2, Ishikawa 13, Porro 2, Pesaresi (L), Vitelli, Fusaro, Lawerence, Bonacchi, Colombo, Ebadipour. All. Piazza.

Arbitri: Zanussi e Boris.

Parziali: 23-25, 18-25, 24-26.

Note: spettatori 3.931, incasso 56.408 euro. Durata set: 30’, 24’, 29’. Durata totale: 1 h 23’. Lube: battute sbagliate 16, ace 2, muri 3, attacco 52%, ricezione 48%. Milano: battute sbaglkate 18, ace 8, muri 6, attacco 56%, ricezione 43%. Mvp: Loser.

di Mauro Grespini

Milano gioca meglio, mantenendo il suo livello, mentre la Lube delude e perde gara3 di fronte a un "Eurosuole" gremito come nelle grandi occasioni. La squadra di Blengini butta via il primo set, si perde nel secondo e solo in parte riesce a ritrovarsi nella terza frazione, quando entrano Garcia e Diamantini al posto di Zaytsev e Chinenyeze. Nel finale però l’Allianz la spunta ai vantaggi con un pizzico di fortuna e spegne le speranze di rimonta della Lube. Ora testa alla prossima sfida che si disputerà dopodomani (ore 18) a Milano, dove i biancorossi saranno chiamati a una nuova impresa per allungare la serie fino a gara5. Ma sarà fondamentale ritrovare quel gioco corale, di squadra, che si è visto poco in questo match casalingo. A livello tecnico la formazione di Piazza ha avuto più continuità nel cambio palla, ha messo in crisi la ricezione dei cucinieri, grazie a una più efficace battuta, ed è sembrata più convinta nelle fasi decisive dell’incontro.

E dire che nel primo set erano partiti bene proprio i ragazzi di Blengini, sfuttando il buon servizio di Yant e mantenendo il vantaggio fino al 21-21: pareggio raggiunto da Milano con Ishikawa, sicuramente il più incisivo dei suoi, un’autentica spina nel fianco. In quel momento la Lube si è smarrita e il sestetto di Piazza ha chiuso il parziale in proprio favore con Mergarejo e Patry. Nella seconda frazione, sull’onda dell’entusiasmo, Milano è ripartito bene, mentre i cucinieri sono calati ancor di più, non riuscendo a trovare il bandolo della matassa fra errori e indecisioni.

Si è arrivati così al terzo set, quando il coach Blengini ha richiamato in panchina Zaytsev e Chinenyeze, giocando la doppia carta Garcia-Diamantini. L’effetto sperato si è visto, perché con un maggior equilibrio la Lube ha lottato punto a punto con gli avversari, fino a portarsi avanti sul 23-22. Tuttavia, di nuovo il giocatore giapponese ha fatto la differenza, trovando persino il punto del 23-24 con un ace "sporco" (pallone sul nastro e poi a terra davanti a una Lube immobile) . Quindi il punto decisivo firmato da Mergarejo, che ha vinto il duello a rete con Garcia.