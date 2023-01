La Lube non ha fame e grinta: crolla a Modena

VALSA GROUP MODENA

3

CUCINE LUBE CIVITANOVA

0

VALSA MODENA: Lagumdzija 10, Bruno 5, Ngapeth 12, Rinaldi 10, Sanguinetti 7, Stankovic 7, Rossini (L), Salsi, Sala 5, Marechal ne, Krick ne, Bossi ne, Malavasi ne, Gollini (L2) ne. All. Giani.

LUBE CIVITANOVA: Zaytsev 8, De Cecco, Yant 10, Nikolov 5, Anzani 5, Chinenyeze 3, Balaso (L), Gabi Garcia 6, Sottile, Bottolo 4, Diamantini, D’Amico, Gottardo ne, Ambrose ne. All. Blengini.

Arbitri: Goitre e Pozzato.

Parziali: 25-16, 25-21, 25-19.

Note: spettatori 4868. Durata set: 22’, 29’, 29’. Tot: 1h20. Modena: ace 8, bs 15, muri 6, errori totali 15. Civitanova: ace 2, bs 13, muri 4, errori totali 19.

Forse la Lube più brutta della stagione, quella che capitola a Modena in poco più di un’ora senza mai entrare in partita, senza mai dare l’impressione di potersela giocare, senza mai essere davanti nel punteggio a una Valsa Group molto diversa rispetto ai due confronti precedenti ma che ha trovato vita facile di fronte a una Civitanova che si è arresa molto presto. Anche l’atteggiamento è mancato ai ragazzi di Chicco Blengini, e chissà cosa è successo nel serrato confronto degli spogliatoi appena finito in rete l’ultimo palleggio di De Cecco, emblema di una partita storta per tutti i singoli. Ora la Lube cede le armi e il secondo posto in solitaria a una Modena che rimane dietro Perugia, e il rischio è che coi match di oggi anche Trento passi avanti e releghi Zaytsev e soci al quarto posto. Il tutto alla vigilia della delicata sfida di Champions col Benfica martedì.

Modena parte forte, col doppio Rinaldi su Zaytsev tra attacco e muro e il muro di Stankovic ancora su Zaytsev valgono il 7-3 iniziale, nonostante lo ‘Zar’ sia l’unico a passare. L’ace di Lagumdzija dice 9-4, il muro di Bruno su Nikolov il 10-4 poi lo stesso Nikolov va out (11-4). Ancora ace, ancora Bruno per due volte: 16-8 ed entra Bottolo per Nikolov. Bruno ci mette anche il terzo ace consecutivo per il +9. Il quinto ace di Modena è una corta di Ngapeth (19-9), chiude Ngapeth 25-16 di fronte a una Lube pessima.

Ancora Modena parte forte nel secondo poi Zaytsev spara out il 4-1 con De Cecco che colpevolmente trascura Yant in attacco. Bruno dipinge gioco, Ngapeth lo segue anche con una veloce dopo ricezione corta e l’ace che vale il 13-9. Ancora gli ace e i muri di Stankovic su Zaytsev amplificano il distacco per il 19-13. Un breve black out Modena riporta la Lube a -3 sul 22-19, poi Civitanova sbaglia tre battute di fila con Nikolov, Bottolo e Zaytsev e regala letteralmente 25-21 il set a Modena.

Nel terzo Blengini toglie Nikolov per mettere Bottolo, ma Modena riparte come nei primi parziali, con Sanguinetti va 4-1 e con Ngapeth 6-2. Rinaldi va col muro e poi con l’ace su Bottolo (10-5). Il primo ace della Lube in partita lo mette a segno proprio Bottolo per il -3, ma è un fuoco di paglia: Sanguinetti martella, Rinaldi chiude il 16-11. Per Modena funziona anche il doppio cambio, Gabi Garcia spara out il 20-14 e Yant il 21-14. L’errore in palleggio di De Cecco regala tristemente il 25-19 e il match a Modena.

Alessandro Trebbi