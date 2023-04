La Lube non muore mai: vince al tie break trascinata da uno Yant micidiale. Ora la bella

ALLIANZ

LUBE CIVITANOVA

ALLIANZ : Mergarejo 19, Loser 10, Patry 12, Piano 8, Ishikawa 23, Porro 2, Pesaresi (L), Vitelli, Fusaro. N.E. Lawrence, Bonacchi, Colombo, Ebadipour. All. Piazza.

LUBE CIVITANOVA: Zaytsev 17, Chinenyeze 11, Nikolov 18, De Cecco 1, Anzani 11, Yant 26, Balaso (L), Garcia 1, D’Amico, Bottolo. N.E. Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

Arbitri: Goitre (To) e Piana (Mo).

Parziali: 25-23 (32’), 25-18 (25’), 19-25 (29’), 22-25 (31’), 7-15 (15’).

Note: spettatori 5296; Allianz battute sbagliate 15, ace 11, muri 9, ricezione 48% (22% perfetta), attacco 47%; Lube bs 18, ace 7, muri 10, 39% (19%), 64%.

di Andrea Scoppa

La Lube non muore mai. Di fronte ai cinquemila dell’Allianz Cloud tutto esaurito, i campioni d’Italia compiono un’altra magnifica rimonta nel momento più critico. Dopo la scoppola di mercoledì, sotto 2-1 nella serie e ad un solo set dal perdere la semifinale scudetto, i biancorossi rinascono dalle ceneri come la Fenice e volano a gara5 come contro Verona nei quarti. Forse il team di Piazza ha avuto il braccino, di sicuro dal terzo set Civitanova è stata da manuale, crescendo in ricezione ed esplodendo tra muri (8 dei 10) e attacco (67%, 71% e 64%). E Yant se l’è presa sulle spalle, trascinandola al successo con una prestazione storica. La finalista verrà decisa martedì alle 18 all’Eurosuole Forum.

Primo set. Avvio 12-9 all’insegna di difesa e coperture specialità di casa. La forbice si allarga 16-11 col muro di Ishikawa su Nikolov. Pur sbagliando tanto al servizio (7 errori), la Lube si avvicina e con Zaytsev giunge al 23-22. Poi Yant regala la parità. Il connazionale Mergarejo fa 24-23, la difesa dice no due volte a Zaytsev, quindi Piano mura Yant.

Secondo set. Si riprende e Civitanova va sotto di brutto perchè Ishikawa spara 3 ace e un quarto "sporco" per il 5-1. Non ci siamo, due muri di fila di Piano su Zaytsev e Nikolov valgono il 12-6. Diventa 19-13 con l’ace di Patry e quando sbaglia pure Balaso è Cassazione. Loser fa 2-0.

Terzo set. Yant tiene a galla i suoi e finalmente ecco il primo vero vantaggio (ace De Cecco), poi grazie ad un Nikolov in spolvero è 13-16. La Lube si gasa ed è fuga 17-22. I campioni d’Italia sono cambiati e soprattutto avanti... Yant mura Mergarejo per il 19-24, poi ace di Nikolov.

Quarto set. Gli schiacciatori hanno salvato la Lube e girato la partita? E’ il set più tirato, punto a punto, si mette male quando Porro dà il 21-19 bloccando un super Yant, però ecco Anzani su Ishikawa: 21-21 emozionante. Zaytsev sigla il 22-23 e ancora Anzani mura il giapponese. Yant completa lo show (9 punti) con l’ace del tie-break.

Quinto set. Zaytsev c’è, Yant è immarcabile, Anzani fa altri due muri di fila su un Patry scomparso: 5-10 incredibile. Milano non c’è più, chi se non Yant (di ace) per il match ball? Piano conferma il crollo meneghino mandando in rete la float. Nell’altra semifinale Piacenza ha battuto Trento: si va alla bella.