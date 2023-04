"La Lube non si è mai arresa Qui la mentalità è vincente"

Meno uno a gara1. Ormai ci siamo, il lunedì forse più importante nella storia della Lube è alle porte, domani alle 18.15 (con diretta su Rai Sport) va in scena il primo atto del duello di finale Scudetto tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Alla BLM Group Arena sarà sesta finale tricolore consecutiva per i tri-campioni d’Italia, ma per ben sei biancorossi sarà invece la prima partecipazione. Oltre a Ionut Ambrose, Mattia Bottolo, Mattia Gottardo, Barthelemy Chinenyeze e Alex Nikolov, c’è l’atleta pugliese Francesco D’Amico, il libero utilizzato da Blengini come ricevitore quando i martelli faticano. In una intervista all’emittente che segue i biancorossi, Radio Arancia, ha espresso tutte le sue emozioni. "Provo una grandissima gioia per essere in Finale Scudetto – ha esclamato D’Amico, decisivo in gara5 di semifinale con un salvataggio nelle fasi salienti del 4° set – soprattutto per il percorso della squadra che non è stato sempre lineare in stagione. Nei playoff siamo riusciti a prendere il volo in gara3 dei quarti con Verona. Non mi aspettavo di arrivare fino in fondo, era qualcosa di impensabile. Magari lo speravamo tutti, ma sembrava un percorso troppo tortuoso. Eppure non abbiamo mai smesso di credere nei nostri mezzi e non ci siamo mai arresi. Sto vivendo un sogno perché non mi aspettavo nemmeno di giocare così tanto e di poter dare una mano effettiva alla squadra nelle partite più importanti. Aiutare Balaso in difesa è fantastico! La sesta finale Scudetto consecutiva della Lube è una testimonianza di forza del nostro club, sono risultati che si ottengono se si lavora bene a tutti i livelli, non solo in campo. C’è una mentalità che contraddistingue l’ambiente, io sto cominciando a comprenderla e ad assimilarla. Ora siamo concentrati sulla serie di finale che prenderà il via lunedì a Trento, saranno tutte sfide durissime. Il livello di questi playoff è davvero alto e lo ha dimostrato l’andamento di quarti e semifinali, in cui un singolo episodio o un pizzico in più di convinzione a volte hanno fatto la differenza. L’Itas è un’avversaria completa, è arrivata seconda in regular season e ha giovani già titolati con la Nazionale. Se mi aspettavo di giocarmi con loro il tricolore? Direi di sì, soprattutto quando sono andati sul 2-0 nella serie precedente, anzi mi ha sorpreso la rimonta piacentina, ma in gara5 l’Itas ha conquistato con merito il suo pass. Sarà una resa dei conti combattuta". Andrea Scoppa