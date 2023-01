La Lube pensa al futuro Piace il regista Porro

L’operazione di ringiovanimento della Lube potrebbe non essersi esaurita con la rivoluzione attuata la scorsa estate. Stando a quanto riportato in anteprima dal Blog Dal 15 al 25, Civitanova avrebbe messo gli occhi su Paolo Porro, alzatore classe 2001. Il baby già regista della Nazionale Under21 e più volte chiamato dal ct De Giorgi per i collegiali dei grandi, sta facendo molto bene a Milano al primo anno da titolare in SuperLega ed ha impressionato a fine dicembre proprio all’Eurosuole Forum nella sfida di Coppa Italia. Per il momento il club biancorosso avrebbe solo opzionato il giocatore (già seguito in passato quando militava nelle giovabili di Genova e Treviso), anche perché conscio di avere in casa il palleggiatore più abile del mondo nell’armare i compagni di squadra. De Cecco ha però il contratto in scadenza a giugno e pertanto la Lube si guarda intorno, pronta ad un piano B qualora dovessero esserci sorprese. Porro garantirebbe l’utilizzo di uno straniero in più, ma al momento non vale certo il capitano e la conferma dell’argentino al momento è la priorità. Non dovrebbero esserci problemi. Vero che De Cecco ha fatto dichiarazioni un po’ contrariato per il poco pubblico alle partite, ma alla festa dei tifosi è parso felice ed anzi ha esclamato "Era ora" rispondendo alla domanda "cosa hai pensato quando la Lube ti ha cercato?".

Andrea Scoppa