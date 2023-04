La Lube prova il sorpasso Si va all’assalto di Milano

Avanti Lube! I playoff di SuperLega proseguono senza sosta e oggi è tempo di gara3 di semifinale, terzo atto del duello tra Civitanova e Milano in meno di una settimana. Si ricomincia dopo il 3-2 che domenica ha consentito all’Allianz di pareggiare la serie e allungarla almeno a gara4 che si giocherà sabato. L’Eurosuole Forum riaccende i riflettori stasera alle 20.30 (dopo averli spenti per il consueto e spettacolare ingresso delle formazioni prima del via) e i tifosi biancorossi dovranno spingere i campioni d’Italia all’operazione sorpasso, così da avvicinarsi a quella che sarebbe addirittura la sesta finale Scudetto consecutiva. Se giovedì la Lube aveva steso abbastanza facilmente una Milano opaca, come svuotata dopo lo storico blitz di Pasquetta a Perugia, tre giorni fa invece Piano e compagni hanno ritrovato prestazione e carattere. Blengini d’altronde aveva evidenziato questo aspetto prima di andare in Lombardia e adesso tutti sono consapevoli che il duello sarà difficile, perché Milano non avrà l’atletismo di Verona ma può vantare più esperienza, più forza mentale e più qualità nei fondamentali puri. La partita di stasera non solo spariglierà la situazione, ma potrebbe iniziare a mostrare i reali valori e le differenze tecniche-agonistiche. Di sicuro i campioni d’Italia in gara1 hanno battuto meglio e attaccato con percentuali altissime, però proprio ricezione e difesa sono forse le armi più valide dei meneghini che sanno costruire una autentica diga sulla loro metà campo. Se Piazza domenica ha rivisto Patry, ottimo nei primi due set e poi pian piano è venuto fuori Ishikawa poi Mvp e top scorer, Blengini invece confida di avere più continuità stavolta da Nikolov e soprattutto di ritrovare Yant. Vero pure che De Cecco (citato dal presidente di Milano Fusaro che ha detto, celebrando il suo baby Porro, "guadagna 10 volte meno di De Cecco") potrebbe cercare di più Zaytsev in attacco, almeno considerati i numeri avuti a Milano.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Patry; schiacciatori Ishikawa e Mergarejo; centrali Loser e Piano; libero Pesaresi. A disposizione Ebadipour, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Colombo, Fusaro. All. Piazza.

Andrea Scoppa