La Lube si complica la vita: vittoria al tie-break. Lagumdzija e compagni domano Piacenza

BLUENERGY

2

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

GAS SALES BLUENERGY : Brizard 4, Santos De Souza 16, Caneschi 2, Romanò 20, Recine 15, Simon 10, Hoffer (L), Gironi 2, Alonso 7, Scanferla (L). N.E. Ricci, Andringa, Dias. All. Anastasi

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Zaytsev 11, Chinenyeze 13, Lagumdzija 27, Nikolov 17, Anzani 5, Bisotto (L), Motzo 0, Balaso (L), Diamantini 0, Bottolo 0, Yant Herrera 3. N.E. Thelle, Larizza. All. Blengini

Arbitri: Curto, Zavater

Note – Parziali: 27-29, 20-25, 25-21, 25-22, 10-15. Durata set: 35′, 26′, 28′, 28′, 18′; tot: 135′

Colpo esterno della Cucine Lube Civitanova che batte a domicilio la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione di coach Blengini si impone al tiebreak, dopo aver subito la rimonta dallo 0-2 al 2-2 dei padroni di casa. Arrivano punti preziosi in classifica per i cucinieri che confermano il trend positivo al PalaBanca contro Piacenza.

La gara. Sin dal primo set è l’equilibrio a farla da padrone, con entrambe le squadre che si rivelano molto imprecise (ben 12 errori per Piacenza e 7 per la Lube). La formazione di Blengini si affida a Nikolov che risponde per le rime a Recine, con le squadre che restano a braccetto per tutto il parziale: i cucinieri, però, nel finale mettono la testa avanti con l’attacco out di Simone: poi è Lucarelli a trovare un tocco a muro (confermato dopo un doppio video check), per poi spedire in rete il 29-27 che manda avanti Civitanova.

Nel secondo set la Lube gioca sulle ali dell’entusiasmo, salendo in cattedra: gli ospiti dominano la scena e in un amen Piacenza scivola sul -5. De Cecco orchestra alla perfezione, Lagumdzija è implacabile al servizio ed al resto ci pensa Chinenyeze che propizia il 20-25.

Sembra tutto orchestrato per un dominio Lube anche nel terzo set, ma Piacenza riorganizza le idee e risale la china. La Gas Sales contiene gli errori offensivi, serrando le fila in difesa: i padroni di casa piazzano così il break che vale il 19-15. La Lube non molla la presa, ma nel finale i piacentini riaprono i giochi sul 25-21. Con la gara nuovamente aperta, l’inerzia passa nelle mani di Piacenza che accelera nel quarto set: il muro piacentino fa la differenza, con Simon e Lucarelli che confezionano il 21-17. Romanò pensa al resto, forzando la gara al tie break.

Nel set aggiuntivo Blengini tiene in campo Yant per Zaytsev, così come Diamantini per Chinenyeze. Piacenza parte sul 5-2, ma a riportare avanti la Lube ci pensa un super Nikolov che trova due ace pesantissimi.

I cucinieri prendono coraggio ed allungano con il muro di Yant su Simon: Piacenza prova a non mollare, ma Civitanova è cinica e strappa il successo sul 10-15.