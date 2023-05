La Lube si prepara alla terza battaglia "Pronti a dare tutto senza pause"

di Andrea Scoppa

"Al palazzo non si passa". L’emozionante maratona di gara2, 132minuti di montagne russe all’Eurosuole Forum, si è conclusa con questo coro scandito dai ragazzi di Lube nel Cuore nel tripudio dei 4mila festanti per l’importante successo 3-2. Un secondo atto di finale scudetto pazzo, quasi strano, forse per la notevole quantità di gioventù tra i martelli (e quindi la loro logica discontinuità) e per le caratteristiche assai diverse delle due squadre. Fatto sta che la Lube ancora una volta ha saputo difendere strenuamente il tricolore sul petto e sul taraflex, lo ha ricucito battendo Trento ai vantaggi del quinto set e ha riportato in parità la serie. Una vittoria che potrebbe valere doppio. Non solo perché Civitanova l’ha dovuta rivincere quando conduceva 2-0 (l’Itas sembrava un fantasma, in balia del servizio biancorosso e con un attacco appena al 25% pur senza muri o errori) ma perché per i dolomitici potrebbe essere una grossa occasione persa. Trento infatti aveva recuperato con i colpi di Michieletto, l’alternanza tra i liberi, Dzavoronok al posto di Kaziyski mai in partita (non è sceso in campo per niente Lisinac, bloccato da problemi alla zona lombare) e sembrava arrivare al 5° set col vento in poppa. Un tie-break che appariva come il presagio della sconfitta per la giovane Lube, del pericoloso 0-2 nella serie. Invece i biancorossi sono riusciti a ri-vincerla soprattutto di tigna. D’ignoranza, come piace alla proprietà. E di difesa. Esemplari in tal senso due attacchi di Nikolov contro muro a tre o l’incredibile ultima azione in cui De Cecco ha compiuto due salvataggi in pochi secondi, prima di piede stile rovesciata, quindi in tuffo manco fosse Balaso. Trento nella sua storia non ha mai vinto una gara2 di finale scudetto, ma averla persa così, oltre ad aver equilibrato il duello, può spostare gli equilibri psicologici? Il capitano De Cecco risponde sinteticamente: "Lo scopriremo domenica". Vittoria di carattere. L’impressione è che le duellanti non stiano trovando continuità, come mai? "Nelle finali ci sta che i team non giochino bene e gara2 è stata una brutta partita. Noi non possiamo spegnerci in questo modo, avanti 2-0. Chiaro che conta vincere, ma mi auguro che non ripeteremo questa cosa". Il suo doppio salvataggio ha deciso l’incontro. "Non mi va di parlarne". Il fatto che gara4 è stata posticipata di quattro giorni, può essere un vantaggio o uno svantaggio? "Non lo so, di certo io non amo questi cambiamenti in corsa". Queste invece le parole di Chinenyeze, eletto miglior giocatore del match grazie all’ottima prova da 18 punti con l’89% , secondo top scorer alle spalle di Michieletto a 19. "Una partita incredibile, che ci ha visto giocare benissimo nei primi due set, con tanta aggressività, per poi mollare troppo nei due successivi. Bravi noi poi a riprenderci nel tie-break. Abbiamo dato tutto, adesso cerchiamo di riposare al meglio e poi pronti per affrontare un’altra battaglia sportiva in gara 3".