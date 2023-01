La Lube si ritrova, arriva il pass per i quarti

Benfica

0

Lube

3

SPORT LISOBA E BENFICA: Wohlfarhrtstatter 2, Westermann 2, Machado 7, Nikula 11, Aleixo 8, Falcao 6, Silva (L), Lopes, Casas (L), Gaspar 1, Violas, Oliveira 1, Santos 1. N.E. Puron. All. Matz.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 15, Chinenyeze 9, De Cecco 3, Anzani 8, Bottolo 11, Yant 14, Balaso (L), Nikolov 1, Gottardo. N.E. Sottile, D’Amico, Zaytsev, Diamantini. All. Blengini.

Arbitri: Jurkovic e Akdemir.

Parziali: 18-25 (24’), 19-25 (24’), 19-25 (22’).

Note: Benfica battute sbagliate 13, ace 1, muri 7, ricezione 64% (perfetta 43%), attacco 46%; Lube bs 12, ace 7, muri 9, 61% (27%), 62%.

L’aria della Champions ci restituisce la Lube. E la vittoria in Portogallo la spedisce ai quarti. Come si sperava, anche valutando la poca forza del Benfica ultimo nel girone C senza successi, la trasferta lusitana fa tornare alla vittoria i campioni d’Italia dopo due battute d’arresto. I biancorossi si impongono 0-3 con facilità in soli 70’, giocando con applicazione e continuità. I ragazzi di Blengini mantengono letteralmente perfetto il loro cammino europeo, 5 gare ed altrettante affermazioni e così staccano il pass per i quarti di finale con un turno di anticipo. Sarà ininfluente l’ultimo turno del 25 gennaio in casa contro il Roeselare. De Cecco (Mvp) e compagni invece torneranno in campo domenica, appuntamento all’Eurosuole Forum nell’assurdo orario delle 15.30 spacca pranzi… per il confronto di SuperLega con Monza.

Primo set. Blengini apporta alcune modifiche, out Zaytsev e Nikolov, dentro Garcia e il tandem di schiacciatori di inizio stagione Yant-Bottolo. Proprio l’azzurro è ispirato e apre la serata portoghese con 2 ace che scavano un importante break 1-6 e fanno capire ai lusitani che non ci saranno regali come nei primi due parziali d’andata. Bottolo è scatenato, ne farà 8 con ben 4 ace (5 alla fine)... i campioni d’Italia trovano poca opposizione e possono garantirsi una dote di 5-6 punti. Anzi si arriva all’11-18. L’errore di Westermann al servizio regala il 18-24, Blengini mette dentro Nikolov e il predestinato confeziona l’ace.

Secondo set. Il parziale vede i portoghesi più vicini nel punteggio, anche perché i biancorossi peccano un po’ in battuta: 7 i servizi errati. Cala Bottolo ma esplodono Garcia e Yant. Anzi tutta la Lube cresce in attacco tanto da terminare col 70%, addirittura 77 per Gabi (ancora una volta "diesel", finirà con l’88% dal campo!) e 79 per Marlon che piazza il muro del 19-23. Poi ace di Chinenyeze e ultimo punto ancora di Yant.

Terzo set. Non c’è storia, la Lube se ne va 12-16, con De Cecco che ora fa divertire maggiormente chi attacca dal mezzo. Il finale se lo prendono Anzani e Yant. Il centrale mette a terra il 17-22, quindi Yant punisce una ricezione sbagliata. Ancora "Anza" mura Falcao per il match ball e 4° block personale, quindi Marlon fa partire i titoli di coda.

Andrea Scoppa