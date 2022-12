"La Lube si sta dimostrando competitiva"

La Lube è tornata subito in palestra ieri, dopo aver "provato a riposarsi" rientrando in pullman dalla trasferta di Padova. Lunedì sera, nella seconda giornata di ritorno di SuperLega, i biancorossi hanno vendicato il ko dell’andata, centrando la quinta affermazione di fila, la terza col massimo scarto. Anzi, mai avevano impiegato così poco, appena 69’, per sbarazzarsi degli avversari dei bassifondi, le gare con Taranto e Siena erano durate di più. Civitanova ha così ribadito di essere opposta rispetto a quella d’andata, come ci dirà Anzani qualcosa è scattato dopo la caduta di Cisterna. Coach Blengini ha riproposto il sestetto di mercoledì e nuovamente ha avuto ottime risposte da Bottolo (12 punti col 53% e 3 ace per l’ex) e Chinenyeze ha aiutato a muro con 3 block. Ora i campioni d’Italia sono solidi, continui, si divertono e sono pronti per misurarsi contro le big o in gare che valgono trofei. La riprova l’avremo subito perché domani alle 20.30 (biglietti ancora molto… disponibili, botteghino aperto oggi 17-19 e domani dalle 18) la Lube ospiterà Milano nella gara secca dei quarti di Coppa Italia. In palio la Final Four fallita un anno fa. Il centrale campione del mondo Simone Anzani si gode il momento e freme dalla voglia di centrare un’altra rivincita dodici mesi dopo.

Anzani, otto successi tra Europa e Italia, questa Lube è davvero in rampa di lancio?

"Bisognava avere solo pazienza e aspettare che i nuovi si integrassero iniziando a capire il mondo Lube. Noi veterani li abbiamo aiutati ad inserirsi".

Questa bella striscia è iniziata dopo la disfatta di Cisterna.

"Sì, è stata la svolta, è scattato qualcosa in noi. Forse la chiave del nostro giocare bene è che ci divertiamo".

Anche a Padova dove avete "vendicato" l’andata. Notevoli i numeri a muro (9 a 2) e i soli 12 errori in battuta, è d’accordo?

"Abbastanza, abbiamo battuto bene e ciò ha favorito il toccare palloni a muro. Al servizio abbiamo forzato meno, alle volte è inutile perché rischi di regalare punti e invece puoi fare dei break".

Secondi con Modena che continua a sorprendere e sarà banco di prova il 7 gennaio, ma intanto domani ecco l’Allianz in Coppa.

"Per noi è fondamentale entrare in Final Four. E vogliamo vendicarci, l’anno scorso ci lasciammo le penne contro di loro".

Avrete tre vantaggi: la classifica dice che siete più forti, loro vengono da due ko e giocherete all’Eurosuole Forum. Lube nettamente favorita?

"Li abbiamo anche battuti 1-3 all’andata in campionato, ma attenzione perché Milano è squadra strana. Ha allenatore e giocatori di valore, solo che alterna vittorie con le grandi e stop con team più deboli".

De Cecco è stato sarcastico lunedì dicendo che avete più seguito in trasferta che in casa. Lei che vuol dire?

"Beh adesso che abbiamo smentito le voci che ci davano come non competitivi, spero che i tifosi vengano numerosi".

Andrea Scoppa