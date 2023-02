"La Lube sta limando i difetti Siamo in crescita nella ricezione"

Anche il lunedì è stato di riposo per la Lube e così Gianlorenzo Blengini ha sfruttato l’inatteso tempo libero per andare a trovare i familiari che vivono in Piemonte. Anche nel lontano nord-ovest dello Stivale il tecnico ha seguito la 19ª giornata, la quart’ultima di regular season, con un occhio di riguardo per Trento-Perugia nonché per Piacenza-Milano. Sì perché alle 15.30 si sono affrontate in Emilia non solo due concorrenti di Civitanova in ottica playoff, ma proprio le prossime due avversarie una dopo l’altra all’Eurosuole Forum. Per la prima volta nel 2023 la Gas Sales Bluenergy ha schierato tutti insieme titolari i tre tenori Lucarelli-Leal-Simon ed ha avuto la meglio sui meneghini 3-1. È stato peraltro Romanò a trascinare il team di Botti con 19 punti e il 62%, Simon invece stranamente ha faticato tanto in attacco, bene invece a muro con 4 block. Prima di venire qui domenica per il grande ritorno dei tre illustri ex, Piacenza domani giocherà il match di Coppa Cev col Montpellier, deve vincere per non uscire dalla competizione. Intervenendo ai microfoni di Radio Arancia, l’emittente che ha l’esclusiva per le dirette radio dei campioni d’Italia, Blengini ha appunto parlato del turno, di Perugia ma anche di Piacenza. Del resto domenica sarà una partita chiave con le due formazioni appaiate al 4° posto a quota 30 punti, ovviamente con la Lube che ha da recuperare la trasferta di Siena rinviata domenica. "Non mi ricordo da quanto tempo non riuscivo a passare la domenica in famiglia – ha detto il tecnico – visto che i miei cari non vivono dietro l’angolo. Ovviamente ho seguito il turno di campionato. Perugia ha perso il suo primo punto, ma non cambia nulla…anche a inizio stagione è andata per due volte al tie break in Supercoppa, con Trento in semifinale e con noi in finale. La Sir è una squadra che muove molto il sestetto unendo qualità a quantità e costanza. Quest’anno è ancor più favorita che in passato. Noi abbiamo fatto delle scelte diverse e stiamo portando avanti un progetto interessante. Poi ci sono altre squadre, come Piacenza, con cui giocheremo domenica, costruite per lottare al vertice. Noi – prosegue il tecnico – adesso non figuriamo tra le favorite, ma cercheremo di essere la miglior Lube possibile. Non sarà fondamentale il fattore mentale, ma tutti i nostri progressi passeranno per la qualità del gioco, un volley concreto e propositivo. Le settimane piene di allenamento possono darci una mano per trovare i migliori meccanismi. Stiamo limando i difetti e miriamo a potenziare le nostre caratteristiche. La ricezione spesso è sotto i riflettori, ma in realtà noi abbiamo sofferto molto in determinate gare, mentre in tante altre abbiamo avuto numeri differenti. L’organizzazione della linea di ricezione – conclude Blengini – è in crescita, non possiamo trasformare la natura di alcuni giocatori, ma possiamo migliorarci con il lavoro".

Andrea Scoppa