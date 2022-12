La Macagi Cingoli attesa a febbraio da un tour de force

Ultima partita di quest’anno, sabato 17 scorso: vittoria in casa 33-25 con Monteprandone; prossima partita sabato 28 gennaio, ospite il Modena. Il campionato di pallamano di A2 maschile riprenderà il 7 gennaio, ma per la Macagi Cingoli si allunga la pausa per l’assenza del terzino Aaron Codina Vivanco convocato dalla nazionale del Cile per disputare il campionato mondiale in Polonia e Svezia. Come da regolamento, per la defezione del proprio atleta, con conseguente riflesso sulla completezza dell’organico, la Macagi Cingoli ha chiesto alla Figh di rinviare, definendo anche le intese con le società interessate, le tre partite in calendario a gennaio per le giornate seconda, terza e quarta del girone di ritorno. Ecco allora, la sintesi della situazione-recuperi, tutti a febbraio. La trasferta a Prato, verrà disputata domenica 5 alle 15; la gara interna con Verdeazzurro Sassari si giocherà mercoledì 8 alle 19, la sfida fuori sede contro Ferrara sarà effettuata martedi 28 alle 18.30. In sostanza, dal 5 al 28 febbraio la Macagi Cingoli dovrà sostenere sei incontri: i tre recuperi e i tre del calendario regolare: il 12 a Pescara col Prestiter, il 18 il derby interno con Camerano, il 25 a Tavarnelle.

Gianfilippo Centanni