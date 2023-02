La Macagi Cingoli fa paura: nel recupero batte Sassari e allunga in cima alla classifica

MACAGI

38

VERDEAZZURRO SASSARI

26

MACAGI : Mihali, Santamarianova, Fioretti 5, Tapuc, D’Agostino 8, Ciattaglia 3, Ottobri, Mangoni, Bordoni 2, Gomes 11, Latini, Strappini 7, Rossetti 2, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco. All.: Palazzi.

VERDEAZZURRO SASSARI: Munda, Sanna 1, Casu, Arteaga 2, Venerdini, Cherosu, Delogu 3, Rutz Rios, Mota Noboa 11, Bianco 7, Gomenyuk, De San Roque 2. All.: Cossu.

Arbitri: Ricci di Bologna e Stella di Parma.

Macagi Cingoli c’è, convincendo, e batte 38-26 Verdeazzurro Sassari che s’impegna quasi allo spasimo per contrastare la potenziale superiorità dei rivali. Sassari arriva solo a 20’ dall’orario d’inizio che viene posticipato di 10’ per consentire alla truppa sarda di effettuare un minimo approccio con la gara. E l’approccio funziona, finchè Macagi Cingoli, verso il quarto d’ora dall’avvìo (9-6, con Sassari a rincorrere) riesce a portarsi a +5 in 3’. Effettuata qualche aggiustatina alla difesa, col terzino-centrale Emanuele D’Agosino in buona evidenza, Macagi Cingoli traduce l’avvìo furente aizzato da Verdeazzurro e sviluppato sul filo d’un sostanziale equilibrio, in un graduale vantaggio (15-8 al 22’) andando al riposo sul 21-14. Nella ripresa sembra che Sassari sia ormai domato: 24-18 per Macagi Cingoli che deve fare i conti con la pungente reattività di marca ospite. Sassari è in partita fino a meno di 10’ dal termine, quando il -5 lo stimola a effettuare il pieno recupero però impossibile, come da verdetto, perché Macagi Cingoli glielo vanifica.

Gianfilippo Centanni