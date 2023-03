"La Macagi Cingoli non molla Caccia all’ennesima vittoria"

"Per Lions Teramo, la gara contro Macagi Cingoli – riflette l’allenatore Sergio Palazzi è la penultima spiaggia per la permanenza nel campionato di A2. Gli abruzzesi sono penultimi e al momento sono indiziati di retrocessione, dietro a Monteprandone che affronterà Tavarnelle in trasferta. In base all’esito di questo confronto, Lions Teramo potrebbe ancora giocarsi le residue speranze di salvezza". Quindi la sfida casalinga che Macagi Cingoli disputerà alle 18 di domani contro la formazione teramana non è affatto un "saldo di fine stagione". "Assolutamente no, in quanto – precisa Palazzi, tecnico dell’imbattuta capolista Macagi Cingoli – la squadra ospite sarà stimolata dall’intento di aggiudicarsi i due punti in palio a nostre spese. Noi siamo pienamente motivati per collezionare la ventiquattresima vittoria su altrettante partite finora effettuate: oltretutto i ragazzi sono intenzionati a dimostrare che l’opaca prestazione fornita a Teramo all’andata è stata solo un episodio".

Nella Macagi Cingoli resta ancora a riposo l’ala destra Filippo Mangoni che sta proseguendo la terapia per eliminare il persistente dolore alla schiena. "Mangoni dovrebbe tornare ad allenarsi entro la metà della prossima settimana. Intanto l’ala sinistra Davide Ciattaglia è in fase di completo recupero: avverte ancora qualche fastidio alla caviglia sinistra, potrebbe essere impiegabile ma – conclude Palazzi – valuteremo se sarà opportuno non forzare i tempi". Si profila un fine settimana impegnativo per la Macagi Cingoli.

Gianfilippo Centanni