La Macagi Cingoli ospita il Camerano

Ecco il derby: oggi alle 18 la Macagi Cingoli ospiterà Camerano guidato dal cingolano Davide Campana. Gli ospiti, quinti in classifica, hanno evidenziato una continuità di rendimento dopo un avvio difficile per gli infortuni. "È un avversario – dice Sergio Palazzi, coach della Macagi Cingoli – che richiede la massima attenzione. Ci aspettiamo un match ad alto ritmo perché anche Camerano si caratterizza per intensità e velocità manovriere". Rimangono alcuni dubbi. "Somogyi deve ancora smaltire il gonfiore che lo affligge, quindi – riflette Palazzi – il suo impiego è incerto. Codina Vivanco, ha ripreso la preparazione: pur se non al cento per cento, credo sia possibile utilizzarlo, dosando il minutaggio".

Gianfilippo Centanni