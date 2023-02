La Macagi Cingoli per vincere ancora: recupero a Ferrara

Oggi recupero per la Macagi Cingoli a Ferrara contro Giara Assicurazioni. Archiviata subito così la ventesima vittoria su 20 gare, conquistata sabato a Pontassieve contro Tavarnelle. Nel contesto dell’importanza dell’odierna partita (inizio alle 19) si evidenzia l’ipotesi per cui, affermandosi, la capolista Macagi Cingoli a cinque giornate dal termine della regular season si qualificherebbe matematicamente per i play off-promozione. "Ferrara ha problemi difficili da individuare, comunque la Macagi Cingoli – sottolinea l’allenatore Sergio Palazzi – deve approfittare della situazione in casa avversaria. Ferrara ha un organico di rilevante valore, ogni ruolo è ben coperto, però il disagio in attacco non premia l’impegno". A Ferrara per la Macagi Cingoli terminerà il tour de force effettuato durante questo mese. "Nel fine settimana il campionato sarà sospeso per gli impegni della Nazionale, quindi – precisa Palazzi – potremo riposare e recuperare pienamente gli acciaccati". Due, al momento, gli atleti sotto controllo. "Capitan Strappini è sfebbrato, il portiere Mihali sente ancora un po’ di dolore al gluteo sinistro, ma entrambi – conclude Palazzi – a Ferrara saranno utilizzati".

Gianfilippo Centanni