"La Macagi Cingoli può migliorare ancora"

Obiettivi centrati. Battendo a Ferrara 34-29 la Giara Assicurazioni, la Macagi Cingoli ha dilatato la striscia di vittorie (21, quante tutte le gare finora in calendario), consolidato la posizione di solitaria capolista, conquistato con cinque giornate di anticipo la qualificazione ai play off-promozione. "Ora alla Macagi Cingoli – precisa l’allenatore Sergio Palazzi – interessa garantirsi il primo posto fino al termine della regular-season: per centrare anche questo obiettivo ci servono almeno 4 punti". Scopo attuabile, in teoria. "E anche impegnativo. Ma m’incoraggia una convinzione: abbiamo ancora un margine di crescita enorme: se per motivi contingenti finora non ci è mai stato possibile effettuare la preparazione a organico completo e malgrado abbiamo cambiato sistema di gioco, la squadra ha risposto in maniera eccellente, significa che, avendo ora la certezza di disputare i playoff, potremo lavorare molto proficuamente". Ora Palazzi ha concesso due giorni liberi, domani ci si ritroverà al PalaQuaresima per una seduta defatigante, poi nel weekend tutti a riposo, per riprendere lunedì pomeriggio. "Potremo verificare tanti dettagli, specie le condizioni di chi ha più tirato la carretta. Sono contento – ammette Palazzi – anche perché vedo tutti i giocatori soddisfatti: nella Macagi Cingoli si respira veramente un’aria di serenità e di fiducia, componenti particolarmente importanti per propiziare la realizzazione del nostro intento". Quello di tornare ai massimi livelli della pallamano nazionale.

Gianfilippo Centanni