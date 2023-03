La Macagi Cingoli sbanca Ferrara: a 5 giornate dal termine è ai playoff

Ferrara

29

Macagi Cingoli

34

GIARA : Rossi, Mandelli, Di Maggio 5, Tonello 6, Zaltron, Pedron, Mazzucchi 3, Pasini 4, Montanari, Janni 3, Mathà, Pezzini Baglioni, Russello 1, Lentini, Baldo 1, Marchesino 6. All: Capurro.

MACAGI CINGOLI: Mihali, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 1, Ciattaglia 3, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 4, Bordoni 2, Gomes 10, Strappini 3, Rossetti 6, Compagnucci, Codina Vivanco 4. All: Palazzi.

Arbitri: Bassan e Bernardelle.

Conquistata, battendo 34-29 Ferrara, la ventunesima vittoria su 21 partite disputate. È stata forse la più bella perché Macagi Cingoli la guadagna nel momento forse più complicato da acciacchi e riserva di energie per il tour-de force compiuto in questo mese. Se non eroica, perlomeno esaltante risalta Cingoli conducendo sempre in vantaggio la sfida connotata nel primo tempo da un ritmo reciprocamente blando. Macagi Cingoli subito autoritaria: 1-5 dopo 8’, Ferrara puntigliosa nei recuperi ma oltre ad alcuni parziali pareggi (6-6 al 15’, 9-9 al 22) non va. E Macagi Cingoli, visibilmente in riserva di energie, s’impegna per dosarle, non si squilibra, gioca sagacemente le proprie carte, conclude fase-1 con un incoraggiante 16-18. Dopo la pregressa frazione in tono minore, la gara si dipana più vivace durante a ripresa: cresce Macagi Cingoli che dilata lo scarto a proprio favore (+6 al 15’). Nel contesto della prestazione che come tornaconto ha la matematica qualifica per i play off-promozione, ottenuta con cinque giornate di anticipo, spicca l’apporto del diciottenne Lorenzo Rossetti subentrato a Mangoni.

Gianfilippo Centanni