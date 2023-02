La Macagi Cingoli soffre più del dovuto, ma vince Battuta Tavarnelle, nel finale si fa male Mihali

Tavarnelle

26

Macagi Cingoli

36

TAVARNELLE: Ciani, Panti, Borgianni 6, Vermigli 3, Vucci, Pelacchi G., Pichardo 5, Singh 1, Del Mastio 3, Riccardi 1, Magnani 2, Calosi A. 3, Calosi L., Nardi 1, Silei 1. All. Pelacchi.

MACAGI CINGOLI: Mihali, Santamarianova, Fioretti 2, D’Agostino 8. Ciattaglia 1, Ottobri, Mangoni 2, Somogyi 7, Bordoni 1, Gomes 10, Strappini, Rossetti, Compagnucci 2, Codina Vivanco 2. All. Palazzi.

Arbitri: Dana e Coppi.

Concede l’indispensabile affidandosi alla concretezza Macagi Cingoli che batte Tavarnelle (26-36), rivale ostica per oltre metà del primo tempo, domata alla distanza. E sì che nella fase preliminare cade una stordente tegola (un’altra, l’infortunio a Mihali a 10’ dal termine) su Macagi Cingoli: il capitano Strappini, febbre alta, resta in panchina. Senza il proprio uomo-squadra Macagi Cingoli non produce il suo solito gioco ritmato, tantopiù che Tavarnelle, restando imbrigliato Borgianni capocannoniere del girone, replica al misurato vantaggio registrato in avvìo: 0-2, 1-2, 2-3, 3-4 e così fino al 23’ quando i locali agguantano per la seconda volta (9-9) la Palazzi Band. Macagi Cingoli pone le premesse per il successo, andando al riposo sull’11-14. E in avvìo di ripresa, la toccata (12-16 al 2’) diventa fuga verso la vittoria, propiziata anche dall’apporto dei giovani, oltreché dalle prodezze del solito Gomes: 14-21 al 10’, poi 17-28 al 19’ e 17-29 al 20’. Dal Tavarnelle solo sussulti, da Macagi Cingoli il 20° gettone in altrettante gare.

Gianfilippo Centanni