La Macagi Cingoli vince ancora:26 successi su 26, stagione finita

: Vichi, Albanesi 1, Ceresoli 3, Brutti 3, Molinelli, Santinelli Giovanni 1, Cognini 3, Grimaldi 1, Solustri, Castillo 3, Guerrero Gustavo 1, Lucarini, Ballabio, Santinelli Omar 1, Guerrero Sebastian 3, Guidotti Vittorio. All.: Guidotti Andrea.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti 4, Tapuc 1, D’Agostino 3, Ciattaglia 1, Ottobri, Somogyi 4, Bordoni 1, Gomes 8, Latini 1, Strappini 3, Rossetti 6, Compagnucci 1, Gigli 2, Codina Vivanco. All. Palazzi.

Arbitri: Di Domenico e Fornasier.

Obiettivo centrato. Macagi Cingoli sigla con la vittoria numero 26 le 26 partite della regolar season, battendo 35-21 nel derby Chiaravalle, nettamente dominato malgrado la sua opposizione sia puntigliosa e costante. Ma niente da fare contro Macagi Cingoli che, sfoderando una prestazione catalogabile come esemplare, vanifica i potenziali veleni del derby con l’antidoto più adeguato: andando subito in vantaggio (0-2 al 5’) e ammortizzando l’immediata reattività avversaria con una serie di soluzioni che confondono le idee a Chiaravalle (3-11 al 15’) che, quando conclude, trova tra i pali Federico Mihail pronto tirar giù la saracinesca. Mihail para anche un rigore al 16’ e la sfida prosegue senza scossoni, arbitraggio autorevole, supremazia ospite solo episodicamente interloquita.

Tant’è che Macagi Cingoli pone solide premesse per il successo andando al riposo sul 9-17. Quindi la ripresa si dipana quasi monocorde: Chiaravalle appena graffiante, Macagi Cingoli che al 12’ raddoppia il vantaggio: 12-24, poi 13-28 al 15’, 15-30 al 20’. Il resto è quasi un’accademia. E il derby va in archivio all’insegna della correttezza. Ora testa ai playoff per la promozione.

Gianfilippo Centanni