La Macagi Cingoli vince il derby contro Camerano

Macagi Cingoli

26

Camerano

25

MACAGI : Mihali, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 4, Ottobri, Mangoni 6, Somogyi 2, Bordoni, Gomes 7, Latini, Strappini 2, Rossetti, Compagnucci, Codina Vivanco 3. All.: Palazzi.

CAMERANO: Sanchez, Chirivì, Rossi, De Grandis 3, Laera 9, Gardi 1, Marinelli 2, Brilli, Errico 1, Covali, Antonelli, Ballerini 2, Casavecchia 1, Cirilli 4, Vagnoni 2, Gambini. All.: Campana.

Arbitri: Fasano e Lorusso di Fasano.

Se è vero che le vittorie più belle sono le più sofferte, è veramente stupenda la vittoria (19ª su altrettante gare) conquistata da Macagi Cingoli battendo 26-25 l’irriducibile e ammirevole Camerano che alla capolista complica terribilmente la vita fino al 19’ della ripresa. La sfida ad alta intensità derbystica ed elettrizzante coinvolgimento emotivo del pubblico, si dipana con Camerano convincente per organicità manovriera, subito insidioso e ripetutamente in vantaggio nella fase iniziale connotata da un’intermittente reciproca vitalità: a lungo esasperato, l’equilibrio è rotto da Camerano che dal 13-13 al 28’ va al riposo in vantaggio 13-15. Nel Camerano, quasi paratutto e anche un po’ istrionico il 41enne portiere Mario Sanchez. Ma nel secondo tempo si rivaluta Federico Mihali effettuando interventi da battimani, sventando due rigori (14’ e 25’) nei momenti determinanti per Macagi Cingoli sotto 18-19 e a +2 a 7’ dal termine, quando Gomes e Strappini prendono per mano la Palazzi Band: 26-24 al 29’ e, ad appena 7“ dall’epilogo, l’ultimo vano acuto del Camerano.

Gianfilippo Centanni