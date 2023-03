La Maceratese a Castelfidardo "Loro non mollano mai, serve una prestazione accorta"

È di 3 punti il vantaggio della Maceratese sul Castelfidardo e già questo la dice lunga sull’importanza della posta in palio. A ciò aggiungiamoci che all’andata gli avversari sono tornati a casa con i 3 punti: insomma le motivazioni non mancano di certo in casa biancorossa. "Non diamo peso agli ultimi due risultati del Castelfidardo – avverte Peppino Amadio, allenatore della Maceratese – perché loro sono in salute e non sono quelli dell’andata quando comunque all’Helvia Recina hanno conquistato la vittoria dopo avere subito cinque sconfitte. Hanno ora ottenuto risultati importanti e quindi è un avversario a cui prestare molta attenzione, si tratta di una squadra che non molla mai, ha ottenuto importanti affermazioni anche contro avversari di valore". In casa biancorossa è stata una settimana complicata. "Abbiamo dovuto fare i conti con l’influenza e con qualche acciacco". Allarme rientrato per il difensore Nicolosi uscito sette giorni fa durante la partita contro il Montefano. "Il ragazzo è a disposizione, ha osservato un paio di giorni a riposo e poi è tornato a lavorare con il gruppo". È una Maceratese che ha infilato una serie di risultati utili, ma mancano le vittorie che garantiscono il cambio di passo. "Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. La squadra ha sempre mosso la classifica, ma di poco considerando i pareggi, però abbiamo dato continuità ai risultati e alle prestazioni". Sette giorni fa i biancorossi hanno colto un prezioso pareggio nelle battute finali della partita contro il Montefano mettendo in campo tanta determinazione e non dandosi per vinta. "Non era facile recuperare quando mancavano 10 minuti. Nella ripresa non abbiamo subito nulla su un campo difficile, abbiamo commesso un’ingenuità sul rigore. Ritengo positivo quel punto arrivato con una prova di carattere". È una Maceratese che sta facendo bene e c’è il rimpianto di non avere iniziato la stagione con questo organico. "I dati – osserva Amadio – dicono che stiamo facendo bene, subiamo anche poco. Ritengo anche che occorre pensare al presente perché guardare indietro non ci porta da nessuna parte".