La Maceratese a Castelfidardo, sarà in diretta su Tvrs

Sarà la partita in diretta della Maceratese a Castelfidardo a inaugurare il mese con le gare in diretta su Tvrs. Non solo campionato di Eccellenza, a marzo si potrà assistere anche a una gara di Promozione con la capolista Civitanovese impegnata in casa del Monturano. Ecco il programma: domenica alle 15 Castelfidardo-Maceratese; il 12 alle 15 le telecamere saranno a Osimo per il match contro il Montefano; sabato 18 si potrà seguire in diretta Monturano-Civitanovese alle 15 e il 26 alle 16 sarà la volta di Sangiustese-Azzurra Colli.

Le partite saranno trasmesse sul canale 13 (Tvrs) e come sempre saranno arricchite da un commento tecnico a cura di un associato dell’Assoallenatori. Si sta entrando nella fase clou dei campionati con le squadre impegnate a centrare i rispettivi obiettivi, si attende un finale di stagione più interessante che mai.