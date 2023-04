La Maceratese a Fossombrone Sfredda: "È un esame contro una big"

"Affrontiamo in trasferta la migliore squadra del campionato e il Fossombrone farà di tutto per restare aggrappata al sogno della promozione in D". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, parla della partita contro la seconda della classe distanziata di un punto dalla capolista Atletico Ascoli. "Noi – aggiunge il diesse – per la prima volta faremo la nostra gara senza particolari assilli, anche se ci manca qualche punto per la matematica certezza della salvezza". I biancorossi vorranno anche cancellare il passo falso dell’andata. "In quella occasione – ricorda il diesse – i pesaresi hanno messo a nudo i nostri problemi. Oggi vogliamo dimostrare di non essere quelli dell’andata, dobbiamo quindi prenderci la rivincita". La Maceratese dovrà fare i conti con un avversario di indubbio valore. "Si tratta di una formazione di qualità, una squadra che gioca a memoria, che può contare su elementi duttili, che ha in Conti un giocatori di categoria superiore e nel mercato di riparazione si è rinforzata con Germinale che ha alzato il valore del complesso allenato da un tecnico molto preparato". Mancano tre giornate alla fine della stagione e le speranze di playoff sono obiettivamente minime. "Innanzitutto prendiamo i punti per garantirci la permanenza, poi è un’impresa ardua finire tra le prime cinque, però metteremo in campo la giusta intensità per conquistare i 9 punti e continuare a sognare, ma è un traguardo che non dipende solo da noi".