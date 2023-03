La Maceratese a Jesi "Pronti per una bella gara"

"A Jesi dovremo mettere tanta intensità e attenzione: quando ci sono questi ingredienti ne esce una prova importante". Giuseppe Sfredda (foto), ds della Maceratese, parla della sfida al Carotti contro un avversario di valore. "Davanti – aggiunge – sono forti, in mezzo possono contare su un elemento di qualità come Borgese e adesso hanno risolto qualche problema dietro". Per la Maceratese si tratta dell’ennesimo esame contro una big del torneo, i biancorossi dovranno avere lo stesso atteggiamento mostrato in casa della capolista Atletico Ascoli e dell’Azzurra Colli quando ha conquistato il pareggio. "Dobbiamo fare quel tipo di prestazioni e in più, rispetto a quanto successo in casa dell’Azzurra Colli, essere più cinici sotto rete perché in quell’occasione non abbiamo chiuso la partita e alla fine ci hanno pareggiato con un eurogol". L’allenatore Amadio potrà contare su tutta la rosa in una gara di cartello. "Affrontiamo un avversario di valore, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: gli stimoli saranno in quantità industriale per una gara che tanti vorrebbero giocare. Siamo consapevoli della loro forza ma anche della nostra. La Maceratese ha sempre fatto la sua parte: nelle ultime 11 gare abbiamo perso due volte, una immeritatamente in casa del Gallo e l’altra a Castelfidardo dopo una settimana complicatissima". La classifica impone massima attenzione perché basta un niente per essere risucchiati nella zona playout. "Ci ha dato fiducia la vittoria sull’Urbino arrivata al termine di una prova in cui abbiamo sofferto, sappiamo di dovere stringere i denti anche nelle ultime cinque gare".

Infine Federico Pierluigi, baby bomber della Maceratese, classe 2006, è stato chiamato dal selezionatore Calogero Sanfratello per prendere parte al raduno della rappresentativa nazionale Lnd Under17 che si terrà da lunedì a mercoledì in Liguria.