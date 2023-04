La Maceratese a Marina "C’è da chiudere bene"

È una partita dal relativo peso specifico perché il Marina è già retrocesso e la Maceratese è in salvo e non ha più nulla da chiedere alla stagione. "Loro – spiega il biancorosso Emanuele Strano – hanno provato fino all’ultimo a tenersi a galla, ma alla fine hanno pagato dazio per la prima parte di stagione, un po’ come noi. Ora vogliamo chiudere bene la stagione che ci ha riservato alti e bassi". L’inizio del campionato è stato nettamente al di sotto delle aspettative e ha minato le attese. Oggi si chiude una stagione di cui fare tesoro per evitare che in futuro possano ripetersi certe situazioni. "Programmazione e organizzazione sono fondamentali quando si coltivano programmi ambiziosi, altrimenti si corre il rischio di farsi male. Una volta che ci siamo sistemati si è vista un’altra Maceratese, sono convinto che avremmo potuto centrare i playoff se fossimo partiti sin dall’inizio con la stessa rosa che ha affrontato il girone di ritorno. Ma adesso pensiamo a chiudere bene la stagione". Oggi alle 16.30 si gioca l’ultima giornata e per alcune squadre saranno 90 minuti decisivi per salire in D o per centrare i playoff. "Tutto – osserva strano – è nelle mani delle prime cinque, l’Atletico Ascoli parte avvantaggiato per tagliare il traguardo al primo posto".