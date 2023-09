La Maceratese a Urbino. Napolano non convocato

C’è solo l’Urbino tra i pensieri della Maceratese che si presenterà all’appuntamento senza Giordano Napolano, il giocatore è rimasto tesserato non avendo trovato una società. Il club biancorosso lo aveva invitato a trovarsi un’altra sostemazione, dopo che l’attaccante aveva dato in escandescenze al momento di essere sostituito nella gara di sette giorni fa contro il Chiesanuova. Adesso i biancorossi hanno altre preoccupazioni. "Ci attende – riflette Roberto Lattanzi, allenatore della Maceratese – un avversario molto ostico che ha dimostrato anche a Civitanova quanto sia abile ad aspettare l’avversario e a ripartire. Si tratta di una formazione che davanti ha un bel potenziale e sa difendersi bene". Servirà una prestazione molto accorta. "Non dovremo lasciare spazi perché loro sono veloci, non dovremo farci ingolosire da tante sortite senza un’adeguata protezione, in altre parole occorrerà una prestazione di equilibrio". Tra l’altro l’Urbino può contare su un giocatore dalle qualità di Dalla Bona. "Si tratta di un elemento tecnico, bravo a fare girare la squadra, e noi dovremo essere abili a limitarne le giocate. Inoltre loro sono forti in mezzo al campo dove possono contare su Cusimano, un giocatore abile negli inserimenti. Per non correre pericoli dovremo limitare Dalla Bona e togliere le possibilità di effettuare delle ripartenze". Mercoledì ci sarà il ritorno di Coppa Italia con la Civitanovese. "I miei giocatori pensano solo alla sfida di oggi, magari altri potrebbero già farci un pensierino. C’è da concentrarsi su un appuntamento per volte e adesso i nostri pensieri sono rivolti alla partita di Urbino". Calcio d’inizio alle 15.30. L’Urbino ha recuperato il capitano Dalla Bona, assente sette giorni fa a Civitanova, e Giunchetti, mentre Boccioletti sarà out almeno per un paio di settimane. In compenso l’allenatore Ceccarini può contare su Giovanni Esposito arrivato dal Juventus Fano dove lo scorso anno si è fatto apprezzare.