"La Maceratese meritava di più Il pareggio con l’Azzurra ci sta stretto"

"Al fischio finale in noi prevaleva l’amarezza per i 2 punti persi in casa dell’Azzurra Colli". È quanto dice Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, sul pareggio esterno contro la seconda della classe. "Eravamo in vantaggio – ricorda – e in controllo della gara che abbiamo interpretato molto bene. L’unico aspetto positivo è avere continuato la striscia positiva". C’è voluta una giocata di Petrucci per fare capitolare la porta biancorossa. "C’è poco da dire se non che è stato un colpo di genio da parte di Petrucci, capace di mandare la palla all’incrocio dei pali dalla parte opposta da dove ha calciato. C’è solo da battergli le mani, ma ciò non toglie nulla alla nostra maiuscola prestazione sotto ogni punto di vista. Poi, nel calcio, c’è anche la giocata del singolo capace di fare la differenza". Il rammarico è per non avere chiuso la partita. "Sì, ma le gare possono anche terminare 1-0. Noi abbiamo concesso pochissimo agli avversari, la partita era in nostro controllo poi c’è stata quella giocata da posizione defilata". Non è la prima volta che i biancorossi seminano tanto ma poi non raccolgono in proporzione. "È innegabile – dice Nicolosi – la mancanza di qualche punto, però dobbiamo continuare di questo passo perché i risultati pieni arriveranno di sicuro. Ora dobbiamo tirarci fuori dalla zona calda". È una rosa da cui ripartire anche per il prossimo anno. "Queste – conclude Nicolosi – sono valutazioni che devono fare il direttore e la dirigenza, posso dire che si è creato un grosso gruppo e che se fossimo partiti così la Maceratese avrebbe potuto disputare un altro tipo di campionato".