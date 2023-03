La Maceratese non ha alternative Servono i 3 punti contro l’Urbino

Per la Maceratese la partita contro l’Urbino vale più dei 3 punti in palio perché la sconfitta a Castelfidardo ha minato quelle certezze che i biancorossi avevano acquisito nelle partite precedenti. In settimana solo il presidente ha rilasciato una dichiarazione in una nota stampa a testimonianza del delicato momento e degli effetti del pesante ko a Castelfidardo. Adesso si deve voltare pagina e tornare a fornire quelle prestazioni offerte nei turni precedenti, magari cercando di cogliere al volo certe opportunità sotto rete perché serve accelerare il passo. L’allenatore Amadio non potrà contare su Misin e Mancini, sono a disposizione il difensore Nicolosi e il centrocampista Massei. Intanto ha ripreso ad allenarsi Bugaro che sta svolgendo solo lavoro atletico in attesa del via libera del medico.

Dall’altra parte i biancorossi troveranno l’Urbino reduce dal successo sull’Atletico Gallo. La Maceratese affronterà un avversario tranquillo e con le carte in regola per puntare a un posto nei playoff. Servirà, quindi, una prestazione accorta e partire bene sin dal primo minuto mettendo in mostra quella fame e determinazioni tipiche di chi deve salvarsi. Un atteggiamento imposto dalla delicata posizione in classifica in cui annaspano i biancorossi che devono fare punti per mettersi al riparo da brutte sorprese. L’Urbino non potrà contare sul terzino destro Nisi fermato per un turno dal giudice sportivo.