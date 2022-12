La Maceratese oggi di scena a Potenza Picena

Un test utile contro il Potenza Picena per l’allenatore Amadio (foto) per inserire i tanti volti nuovi che la Maceratese ha tesserato nel mercato. Oggi alle 15 i biancorossi scenderanno in campo sul sintetico dell’Orselli per un test utile per i due allenatori in vista della ripresa dei rispettivi campionati. In questa fase la Maceratese ha cambiato tantissimo e adesso il problema è far sì che tante novità formino al più presto una squadra. Sono infatti arrivati Alex Misin, Giorgio Pagliari, Andrea De Julis, Ferdinando D’Ercole, Matteo Nicolosi e mai come in questo momento è utile ogni occasione per trovare l’intesa e farsi trovare così pronti alla ripresa del campionato che vedrà la Maceratese impegnata sul difficile campo dell’Atletico Gallo.