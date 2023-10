La Maceratese si rialza. Il Montegiorgio recrimina

Montegiorgio

0

Maceratese

1

(4-3-3): Forconesi; Rossini (16’ st Paravati), Dhiakaby, Ferrini, Marcattili; Candidi (33’ st Vignaroli), Gori, Zancocchia; Ikramellah, Bardeggia, Milozzi (43’ st CapparuccinI). All. Vagnoni.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Iulitti (44’ st Chimeze), Sensi, Moschetta, Nicolosi; Massei (7’ st Tortelli), Strano, Ruani; D’Ercole (23’ st Napolano), Perri (36’ st Minnozzi), Di Ruocco (39’ st Mancini). All. Lattanzi.

Arbitro: Atanasov di Verona.

Rete: 12’ st Tortelli.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Moschetta, Gori, Strano, Milozzi, Ikramellah, Paravati, Napolano. Espulso Perri dopo il fischio finale. Recupro 1’ + 7’.

Alla fine a fare la differenza è la maggiore esperienza della Maceratese che sbanca Montegiorgio, festeggia con i 150 tifosi biancorossi e tira un bel sospiro di sollievo dopo l’amaro esito del derby di sette giorni fa. Montegiorgio coraggioso ma privo di Albanesi e anche del lungodegente Marziali: rossoblù che ci provano, sbattono sugli interventi dell’ex Gagliardini (due volte decisivo) e su almeno tre decisioni "particolari" di un Atanasov di Verona decisamente inadeguato. In avvio ci prova Moschetta ma la mira è errata. Al settimo prima protesta del Montegiorgio: cross dalla sinistra e intervento con il braccio destro di un difensore, nulla per l’arbitro. Forconesi è attento poco dopo su una punizione dalla distanza. Copione che non cambia: Maceratese guardinga e corta, Montegiorgio a gestire il possesso ma circolazione di palla troppo lenta. Altro dubbio al 34’: punizione dalla destra Marcatili anticipa tutti di testa e impatta la sfera prima di essere colpito al volto dal pugno di Gagliardini in uscita alta. Proteste veementi ma nessun rigore per il Montegiorgio.

Ripresa con un ritmo che si alza ma senza rischi. Serve un episodio che arriva al 12’ con il neo entrato Tortelli che in spaccata corregge in rete un angolo dalla destra. Poco dopo D’Ercole chiama all’intervento dal limite Forconesi. Montegiorgio che reagisce: al 22’ Bardeggia si invola in area ma viene contrastato da Sensi, nulla ancora per il direttore di gara. Al 25’ ancora Bardeggia in girata, Gagliardini ci mette la manina in extremis, mentre al 31’ vola sulla sinistra a dire di no ad Ikramellah. Finale concitato con mischie ma alla fine è festa Maceratese.

Roberto Cruciani