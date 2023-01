La matricola spera di concedere il bis Arriva l’Azzurra Colli battuta all’andata

Il micidiale ciclo di inizio 2023 del Chiesanuova conosce oggi la terza tappa, alle 15 (al "Capponi" di Treia) la matricola riceve l’Azzurra Colli e proverà a resistere alla seconda forza d’Eccellenza. Sognando il colpaccio come avvenuto all’andata. Dopo le buone prove al cospetto del Montefano altra seconda e Atletico Ascoli capolista, i biancorossi forse replicheranno l’atteggiamento equilibrato delle ultime due uscite, ma devono provare a raccogliere qualcosa per tornare a muovere la classifica. Complici i due stop di misura e poi il rinvio della partita di Urbino (si recupera mercoledì alle 15), il Chiesanuova è scivolato in 12° posizione, dunque dentro i playout e avvicinato dal redivivo Castelfidardo salito a -1. L’allenatore Giacometti è privo di Morettini che oggi sconta il primo dei due turni di squalifica, ma sempre in mediana recupera l’argentino Wolhein, elemento con caratteristiche simili, pedina soprattutto di sostanza. Uscito anzitempo contro l’Atletico, anche capitan Mongiello sarà della contesa, il capitano ha smaltito la contrattura (all’andata sua la rete dello 0-1). L’Azzurra di Stellone nel 2023, formazione assai solida, ha invece cominciato il girone di ritorno pareggiando col Castelfidardo, poi ha centrato due vittorie di prestigio: ad Urbino e nel finale con la Jesina.

Andrea Scoppa