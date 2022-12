La Med Store batte San Giustino Ottimo avvio del girone di ritorno

MED STORE TUNIT

3

SAN GIUSTINO

1

MED STORE TUNIT : Morelli 26, Luisetto 7, Lazzaretto 2, Margutti 4, Ravellino, Kindgard 4, Wawrzynczyk 21, Gonzi, Pizzichini 7, Gabbanelli. NE: De Col, Bacco. Allenatore: Gulinelli.

ERMGROUP SAN GIUSTINO: Hristoskov 26, Marra, Daniel, Sitti 1, Ingrosso 4, Skuodis 1, Cappelletti 15, Antonaci 9, Quarta 10. NE: Cioffi, Karimi, Stoppelli, Procelli, Cipriani. Allenatore: Bartolini.

Arbitri: Grassia e Laghi.

Parziali: 25-18 (25’), 22-25 (25’), 25-23 (29’), 25-17 (22’).

La Med Store Tunit batte gli umbri del San Giustino partendo con il piede giusto nel girone di ritorno. La Med Store Tunit si presenta in campo con Morelli, Wawrzynczyk e Margutti, al centro Luisetto e Pizzichini, Kindagard in regia, il capitano Gabbanelli come libero. Invece San Giustino risponde con Hristoskov, Skuodis e Cappelletti, centrali Antonaci e Quarta, Sitti è il palleggiatore, Marra il libero.

Primo set. I biancorossi partono forte (5-1) e poi mantengono un buon vantaggio (16-11) . La partita è nelle mani dei locali quando il diagonale di Margutti chiude (25-18) il primo set.

Si riparte. Il secondo set è più combattuto (4-4) e gli umbri allungano il passo (4-7). Gli avversari non permettono a Macerata di rientrare in gara (7-11). I biancorossi tuttavia non demordono affatto e centrano l’obiettivo (15-15). Gli ospiti sono in un buon momento (19-21), non basta Lazzaretto che fa il punto del 21-23 per rimettere tutto in discussione perché San Giustino chiude i giochi (22-25).

Il terzo paziale è combattuto sin dalle prime fasi (12-12 e 16-16). Non c’è una squadra padrona della gara: il pallonetto di Wawrzynczyk e il muro di Pizzhicini portano avanti i maceratesi (20-19). Macerata tira dritta ma San Giustino non molla (23-23). Ci pensa Morelli a regalare il set ai compagni (25-23).

Nel quarto set la Med Store Tunit mette subito pressione a San Giustino (5-1). Macerata si mantiene in vantaggio (9-6) e gli avversari commettono qualche errore di cui la Med Store Tunit ovviamente se ne avvantaggia allungando il passo. Macerata mano a mano prende sempre più il comando delle operazioni e il pallonetto di Morelli (17-10) sottolinea il bel momento. La squadra di coach Gulinelli non molla e Luisetto manda a terra il pallone del 20-12. La gara oramai è segnata e alla fine un errore in battuta del San Giustino chiude i giochi.