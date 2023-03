La Med Store guarda già ai playoff: "Ora dimostriamo il nostro valore"

"Mi aspetto che la Med Store Tunit faccia vedere ciò che effettivamente vale". Gianluca Tittarelli, presidente della società maceratese, guarda alla fase decisiva della stagione quando ci si giocherà la promozione in A2 nei playoff. Intanto c’è da chiudere la regular season nell’ultimo appuntamento previsto domenica a Belluno, una gara ininfluente ai fini della classifica dei maceratesi: sono terzi e in quella posizione rimarranno a prescindere dal risultato. "Non è piaciuto a nessuno – aggiunge – lo scivolone di domenica quando abbiamo perso in casa contro Bologna. Occorre quindi rispondere subito". Ci si attende una prestazione convincente senza dimenticare che il 12 aprile inizieranno i playoff e la Med Store Tunit conoscerà domenica sera l’avversaria. "Questi impegni di regular season – spiega Tittarelli – sono un buon viatico per la fase decisiva della stagione, ora occorre rimanere concentrati ed esprimere il proprio gioco". Per il presidente il bilancio è finora positivo. "Per carità tutto è perfettibile, però siamo soddisfatti di quanto fatto fino a questo momento: la squadra chiuderà al terzo posto la regular season e ha giocato la finale di Coppa Italia". C’è il presente ricco di appuntamenti, ma c’è anche un futuro a cui pensare iniziando a programmare per non farsi trovare impreparati. "Stiamo facendo qualche ragionamento – taglia corto Tittarelli – anche se ora siamo molto concentrati sui playoff".