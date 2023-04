La Med Store Tunit a Belluno "È da riscattare il ko con Bologna"

"Oggi è fondamentale conquistare almeno un punto". Francesco Gabrielli, gm della Med Store Tunit, indica l’obiettivo minimo della squadra a Belluno dove i maceratesi giocano l’ultima gara di regular season di A3. "Dobbiamo tenere presente – spiega – che almeno con un punto avremmo un punteggio migliore della terza classificata nell’altro girone, ciò ci permetterebbe di giocare due gare su tre in casa quando ci affronteremo nei playoff". Gli spareggi promozione inizieranno mercoledì 12 con la Med Store Tunit che giocherà in trasferta contro una squadra dello stessogirone, per conoscere l’avversario si dovranno attendere i risultati delle gare di oggi. Ma adesso c’è da pensare al Belluno battuto all’andata al tie break. "Per loro – aggiunge – si tratta dell’ultima speranza di agguantare i playoff, devono vincere e poi vedere gli altri risultati, noi come minimo dobbiamo tornare a casa con un punto". Ma c’è anche un altro aspetto da tenere presente, e cioè che i maceratesi devono riscattarsi dalla pessima prestazione di una settimana fa quando Bologna è tornata a casa meritatamente con i tre punti. "Questa gara è l’occasione per riscattarsi da quel passo falso". Non è partito Lazzaretto per motivi precauzionali. Queste le partite della 13ª giornata di ritorno in programma alle 18 di oggi: Belluno-Med Store Tunit; Pineto-Montecchio Maggiore; Savigliano-San Donà di Piave; Monselice-Fano; Bologna-Brugherio; Mirandola-Parma; Garlasco-San Giustino.