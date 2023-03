La Med Store Tunit riceve la Geetit Bologna Gulinelli: "Ci prepariamo alla fase clou"

Oggi in casa contro la Geetit Bologna e domenica prossima in trasferta contro la Da Rold Logistics Belluno: sono le avversarie della Med Store Tunit nelle ultime due gare di regular season. Sono partite che non potranno comunque incidere sul terzo posto della formazione maceratese nel torneo di A3. "Terzi siamo e terzi rimarremo, tuttavia – fa notare Flavio Gulinelli, coach dei maceratesi – quando nei playoff si vanno a incrociare le squadre dei due gironi chi ha la classifica migliore potrà giocare la bella in casa. Ed ecco che le ultime due gare ci danno anche questo obiettivo, e cioè avere più punti della terza dell’altro girone". La Med Store Tunit Macerata ha 49 punti nel girone Bianco mentre nell’altro Palmi ne ha 47. "E poi – aggiunge il tecnico – c’è un ritmo gara da mantenere che è verificabile solo durante la partita perché in allenamento certe pressioni non sono mai simili a quelle provate nei match".

Morelli e Pizzichini hanno saltato le ultime gare per infortunio. "Il primo – spiega Gulinelli – può dirsi recuperato essendosi allenato con i compagni negli ultimi giorni, per il secondo la situazione è da valutarsi nel medio periodo". Alle 18 di oggi al Banca Macerata sarà di scena Bologna, nono in classifica con 38 punti. "Si tratta di una formazione che ha fatto bene nel girone di andata, nel ritorno ha accusato qualche difficoltà. Noi dovremo guardare soprattutto nella nostra metà campo per portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo tenuto testa a qualsiasi avversario quando siamo riusciti a imprimere il nostro ritmo". Ed ecco che la squadra dovrà imprimere tanta intensità.

È un finale di regular season che per le altre squadre può anche riservare delle sorprese. Il 12 aprile sarà dato il via ai playoff con la Med Store Tunit che dovrà inizialmente vedersela con la sesta, posizione attualmente occupata da Parma ma non sono da escludere novità dopo le ultime due gare.