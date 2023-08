La Megabox chiama i tifosi Abbonamenti, si parte

Parte sabato prossimo la campagna abbonamenti della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per il campionato di serie A1 2023-24. Le partite si terranno la domenica pomeriggio alle 17 al PalaMegabox di Pesaro, l’impianto sportivo del Quartiere Fieristico Campanara, vicino al casello dell’autostrada. Il campionato prenderà il via domenica 8 ottobre, con le biancoverdi impegnate in casa contro la Roma Volley. Gli abbonamenti sono in vendita su https:www.liveticket.itmegaboxvolley Info: [email protected] o 376.1636793 (dalle 10 alle 12). Gli abbonamenti saranno validi per 12 partite, mentre la tredicesima, dedicata alla Giornata delle tigri, sarà in vendita a parte con un prezzo speciale. Questi i prezzi: Settore A e B (lato lungo del campo) 150 euro (intero) - 100 euro (ridotto); Settori C e D (lato corto del campo) 100 euro (intero) e 50 euro (ridotto). I biglietti per le singole partite saranno in vendita ai seguenti prezzi: Settore A e B 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto); Settore C e D 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto). La tariffa ridotta per abbonamenti e biglietti sarà applicata ai minori di 16 anni e ai maggiori di 70 anni. Ingresso gratuito per i minori di 6 anni e alle persone con disabilità. "Siamo molto felici di giocare a Pesaro questo campionato – così Ivano Angeli, presidente della Megabox Ondulati del Savio -, è un momento speciale per la città e tutta la provincia, che culminerà l’anno prossimo con Pesaro Capitale italiana della cultura, i cui eventi coinvolgeranno tutti i comuni del territorio. Siamo convinti che la città di Pesaro e tutto l’entroterra saranno al nostro fianco in questa nuova avventura ed è per questo che lanciamo questa campagna abbonamenti rivolgendoci a tutti gli appassionati della zona, che ha una grandissima tradizione, da Fano a Urbino, da Vallefoglia a Bottega e tante altre realtà". Angeli chiude: "Aspettiamo tutti al PalaMegabox per una stagione piena di divertimento e di sfide avvincenti con le maggiori protagoniste della pallavolo internazionale".

b.t.