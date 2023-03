"La migliore gara della stagione non ha evitato il ko"

"C’è rammarico, ma guardiamo avanti". Mastica amaro la Sangiustese, fermata in casa dall’Azzurra Colli (1-3) dopo una gara giocata a viso aperto e decisa nel secondo tempo. Ha pesato il rigore, quantomeno dubbio, assegnato agli ospiti dopo il pareggio dei rossoblù che hanno anche creato diverse occasioni per mettere la testa avanti. "È stata – è l’analisi di Gabriele Morganti, tecnico dei rossoblù – la miglior partita in casa delle stagione contro una squadra molto forte, soprattutto in fase offensiva. Dopo il pareggio abbiamo avuto una palla clamorosa per il vantaggio con Pagliarini così come il colpo di testa di Cinque, poi ci è stato fischiato quel rigore contro abbastanza incredibile. In questa fase del campionato siamo tenuti a sbagliare il meno possibile, però credo che anche per gli arbitri valga la stessa cosa, in quanto era abbastanza evidente che fosse un contrasto pieno". Ora i punti in classifica restano 33 e solo tre lunghezze più sotto ci sono le sabbie mobili dei playout. "La squadra – conclude Morganti – sta bene fisicamente e mentalmente, fino all’ultimo secondo abbiamo lottato, sempre qualità e maturità non sono venute meno".

Diego Pierluigi