La Moretti Village si gioca la serie B: al varco c’è Pisaurum

Dopo una regular season lunga ed entusiasmante, chiusa a buon diritto al vertice della classifica, e un primo turno di playoff aggiudicato con ampio margine di sicurezza, per la Moretti Village si sta avvicinando il momento della verità: le "finals" col Pisaurum Pesaro, con in palio la promozione nella nuova B Interregionale. E’ vero che, in caso di sconfitta, si potrà sempre ricorrere al repechage che qualificherà un altro paio di squadre, ma è importante raggiungere subito l’obiettivo per chiudere la stagione in linea con i 7 mesi precedenti e incorniciare uno "scudetto" ampiamente meritato. Stavolta si giocherà al meglio delle 3 vittorie. Prime due partite in casa della Moretti: domani alle 18.30 e mercoledì 3 maggio alle 21. Virtus senza problemi d’infermeria, al netto della scontata assenza del capitano Felicioni. Le due squadre vengono da perentori 2-0 in semifinale, contro Taurus Jesi e Sutor Montegranaro. Nella "regular" la Virtus vanta un 2-0 sul Pisaurum. Due successi comunque sofferti, specie al PalaRisorgimento nel return match. "E’ arrivato il momento-clou di questa annata – ci ha dichiarato il general manager biancazzurro Marco Pallotti – e nel nostro ambiente c’è tanto entusiasmo. Siamo preparati a raccogliere quanto seminato nei mesi precedenti. Affrontiamo una squadra forte, esperta e navigata in questa categoria con al timone un tecnico, il mio amico Maurizio Surico, davvero bravo. Sarà una bella sfida. Sulla distanza delle 5 partite vincerà sicuramente l’equipe migliore. Sarà importante partire a razzo, senza sbavature. Ho visto molto bene in settimana i nostri ragazzi. Sono concentrati e pronti alla battaglia".