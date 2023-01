La New Fashion sul podio alle gare di danza sportiva

New Fashion Gia.Man.Dance protagonista al Tricolore assoluto 2023 di danza sportiva, gara di Riccione che ha aperto la stagione agonistica. Un banco di prova importante per i ragazzi della scuola morrovallese, poiché al palasport Playhall si sono affrontati in classe unica i migliori atleti nazionali di ogni club. E chi se non Thomas Crucianelli ed Arianna Zanconi potevano dare spettacolo? I due baby prodigi hanno centrato tre primi posti nelle discipline di combinata caraibica, salsa shine duo mix e salsa shine solo maschile 1215 anni. Ottima prova per i fratelli Matteo ed Alessandra Ballini saliti sul gradino più alto del podio in salsa shine duo mix 16 anni e oltre. La coppia è giunta quinta in combinata caraibica 1934 anni e lo stesso piazzamento è stato ottenuto da Manuel Chiaraluce in salsa shine singolo maschile 16 anni, risultati brillanti dato che il raggiungimento della finale è avvenuto dopo una serie interminabile di batterie eliminatorie. Infine un plauso ad altre 4 rappresentati del club fucsia-nero: Ludovica Nivella, Giordana Vannini, Enya Pieri e Federica Brunetti.

Andrea Scoppa