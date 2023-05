La nona sinfonia per le rivali: i cucinieri cercano il poker

Sia per Trento che per Civitanova si tratta della nona finale tricolore, i dolomitici hanno trionfato 4 volte, la Lube 7 tanto da essere sul podio d’Italia, terza società di sempre più "scudettata". Al comando c’è Modena che, con nomi e sponsor diversi (ad esempio Panini o Daytona), ne ha vinti 12, al secondo posto la Sisley Treviso con 9. I biancorossi hanno emulato l’impresa di quella Sisley che vinse 3 scudetti di fila fino al 2005 (e fu proprio la Lube all’epoca a negarle il quarto) e adesso sognano il poker che non si verifica in serie A1 dal 1989 grazie all’epopea della Panini Modena. Lo scudetto viene assegnato dal 1946, questo l’Albo d’Oro del massimo campionato partendo dal 1982, primo anno con la formula dei playoff: 1982 Parma, 1983 Parma, 1984 Torino, 1985 Bologna, 1986 Modena, 1987 Modena, 1988 Modena, 1989 Modena, 1990 Parma, 1991 Ravenna, 1992 Parma, 1993 Parma, 1994 Treviso, 1995 Modena, 1996 (prima stagione di Lube in A1) Treviso, 1997 Modena, 1998 Treviso, 1999 Treviso, 2000 Roma, 2001 Treviso, 2002 Modena, 2003 Treviso, 2004 Treviso, 2005 Treviso, 2006 Macerata, 2007 Treviso, 2008 Trento, 2009 Piacenza, 2010 Cuneo, 2011Trento, 2012 Macerata, 2013 Trento, 2014 Macerata, 2015 Trento, 2016 Modena, 2017 Civitanova, 2018 Perugia, 2019 Civitanova, 2021 Civitanova, 2022 Civitanova.

Andrea Scoppa