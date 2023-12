La nuova capolista. Lo scatto del Matelica

Matelica

2

Atletico Centobuchi

1

: Ginestra, Gobbi, Lapi, Aquila, Croia (25’ st Catalani), Ferretti, Stroppa (20’ st Morettini), Gubinelli (33’ st Scotini), Iori (43’ st Doko), Jachetta (25’ st Girolamini), Paradisi. All. Passarini.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola (6’ st Veccia), Lanzano, Stacchiotti, Zadro, Pietropaolo, Galli, Napolano, Liberati. All. Fusco.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 1’ st Stroppa, 11’ st Ferretti, 39’ st Stacchiotti.

Sesta vittoria consecutiva per il Matelica che chiude l’anno da "campione d’inverno" con due punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Vigor Castelfidardo. "Credo che i ragazzi abbiano fatto la più bella prestazione da quando sono sulla panchina del Matelica – ha detto il tecnico Passarini a fine gara –. Sono contento, la squadra cresce di partita in partita".

Nel primo tempo qualche pericolo su entrambi i fronti. Al 21’ Ginestra dice "no" a un tiro di Galli, poi al 39’ ci prova Stroppa di testa ma la sua conclusione termina sul fondo. Più emozionante la ripresa. Dopo un minuto i locali passano in vantaggio: Gobbi lancia in profondità Iori che dal fondo crossa al centro per Stroppa, il quale anticipa Filipponi e batte Camaioni. All’11’ ecco il raddoppio: traversone perfetto di Gubinelli dalla linea di fondo per la testa di Ferretti che tutto solo in area batte l’estremo difensore ospite. I risultato sembra al sicuro, però l’Atletico non si dà per vinto. Al 39’ il gol ospite: punizione di Napolano, Gobbi colpisce male e rimette in mezzo la palla che Stacchiotti deposita in rete. Nel recupero i locali sfiorano il tris in contropiede con Morettini.

m. g.